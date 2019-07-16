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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ankara'da 15 Temmuz gazileri oluşturdukları araç konvoyuyla hain darbe girişimine karşı direnişin simgesi olan yerleri ziyaret ederek o gece şehit olanları andı

16 Temmuz 2019 Salı 03:30
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Başkent'te 15 Temmuz gazileri oluşturdukları araç konvoyuyla hain darbe girişimine karşı direnişin simgesi olan yerleri ziyaret ederek o gece şehit olanları andı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca düzenlenen etkinlikte Keçiören Belediyesi önünde buluşan 15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar, gece yarısı okunan selaların ardından oluşturdukları araç konvoyuyla hain darbe girişiminin simgesi olan yerleri ziyaret etti.

İlk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne gelen gaziler daha sonra Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Her ziyaret noktasında araçlarından inerek 15 Temmuz gecesi şehit olanlar için dua eden gaziler, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getirdi.

Son olarak Külliye önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na giden gaziler o gece Türkiye'nin dört bir yanında destansı bir mücadele ortaya koyan Türk milletine teşekkür etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İkinci Başkanı Gazi Kaan Şimşek, "Gazilerimizle birlikte yürüdük, halkımızla birlikte yürüdük. 15 Temmuz'u unutmayalım ve unutturmayalım istedik." dedi.

O gece yaşanan acıların tekrar gözlerinin önünde canlandığını aktaran Şimşek, vatan için canlarını feda şehitleri her fırsatta yad edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 03:30
  1. 15 Temmuz
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  3. Ankara
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