ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.

Adana Merkez Sabancı Camisi başta olmak üzere ildeki tüm camilerden saat 00.13 itibarıyla sela sesi yükseldi.

Vatandaşlar okunan selayı ellerinde Türk bayrağıyla dinledi.

Öte yandan, bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

- Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın sonunda merkezi sistemle Osmaniye'deki tüm camilerden sela okundu. Meydanda bulunan vatandaşlar okunan selayı ellerinde Türk bayraklarıyla dinledi.

- Hatay

Hatay'da da 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında camilerde sela okundu.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sonunda vatandaşlar saat 00.13'te kentteki tüm camilerden okunan selayı dinledi.

- Mersin

Mersin'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında kentteki tüm camilerde sela okundu.

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, sağanak nedeniyle erken tamamlandı. Vatandaşlar evlerine dağılırken saat 00.13'de kentteki tüm camilerde sela sesi yükseldi.