MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Marmaris'teki programda konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletin destansı bir milli direniş sergilediğini ve bu direnişin Marmaris'te başladığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi gecesinde milletin genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tek yürek olup tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinde kenetlendiğini ifade eden Civelek, "Güçlü irade, dirayet, cesaret, kahramanlık ve şehitlerimizin kanları, gazilerimizin kahramanlıkları ile hain darbe girişimi demokrasi zaferine dönüştürmüştür. 15 Temmuz tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz ruhu yaşatılacak ve 15 Temmuz'da verdiğimiz önemli mücadele kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğunu hatırlatarak o gece yaşananları aktardı.

15 Temmuz'un milletin cesareti ve feraseti ile bertaraf edildiğini vurgulayan Mete, milletin ezana, bayrağa, demokrasiye ve vatana sahip çıktığını belirtti.

Mete, 15 Temmuz'da Muğla'da da direniş ateşinin yakılarak bir destan yazıldığını, yapılan çağrı üzerine vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin önüne şehit olmak için geldiğini anlattı.

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destanla dünyaya büyük bir ders verdiğini dile getirdi.

Saatler 00.13'ü gösterdiğinde meydana kurulan sahnede din görevlisi Vehbi Şimşek tarafından sela okundu. Aynı anda ilçedeki camilerden de selalar yükseldi.

Programda daha sonra ışık ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Paraşütçüler gökyüzünden Türk bayrakları ile meydana iniş yaptı. Bir grup güç ve dayanıklılık gösterisi yaparak Türk bayrağı açtı.

Bodrum ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi.



Bodrum Kaymakamlığınca düzenlenen programda, kent protokolünün de aralarında bulunduğu vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda buluştu.



Katılımcılar burada darbe girişimine ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezip fotoğrafları inceledi. Öğretmenler korosunun şarkılar seslendirdiği etkinlikte, mehteran takımı marşlar söyledi, şiir ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, şehitleri anarak başladığı konuşmasında, hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleye dikkati çekti.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da hain darbe girişiminin üzerinin 3 yıl geçtiğini, kahraman şehitler ve gazilerin ailelerinin bu 3 yılı çok zor geçirdiğini söyledi. Aras, bu topraklarda yaşamayı şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını ifade etti.



Programın sonunda dua edilerek Adliye Camisi'nden sela okundu. Meydanda kurulan tezgahlarda şehitler için lokma döktürülüp vatandaşlara dağıtıldı.



