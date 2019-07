ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbetinde binlerce kişi meydanları doldurdu.

Erzurum'da binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Polisevi önünde bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ilçe belediye başkanları, kolluk kuvvetleri komutanları, emniyet ve adli erkan temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaşlar, demokrasi nöbeti için beklemeye başladı.

Marşlar eşliğinde coşkuyla bayraklarını sallayarak demokrasi nöbetini sürdüren çocuk, genç ve yaşlılar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Bir ölür, bin diriliz" sloganları attı.

Vali Memiş, yaptığı konuşmada, 3 yıl önce ülkenin benzeri görülmemiş ihanetle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Böyle bir ihanet daha önce hiç görülmedi fakat bu necip millet eline bayrağını alarak tankların, F-16'ların karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain darbecilere geçit vermeyip hainlerin karşılarında dimdik durdu." dedi.

Vatandaşların sokağa dökülmesiyle darbenin püskürtüldüğünü hatırlatan Memiş, Erzurum halkının 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olduğu gibi 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve hainlere geçit vermediğini dile getirdi.

Memiş, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, "FETÖ ile mücadeleyi yaparken kılı kırk yaracağız. Bu ülkenin kurumları FETÖ'den temizlendikçe güçlenmektedir. FETÖ'den temizlendikçe büyüyoruz." diye konuştu.

Sekmen de demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi ve ihanetin bir gecede zafere dönüştüğü 15 Temmuz'un 3. yılında bir arada bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da ihanete kalkışanlar, aziz milletin her türlü baskı ve engele gözünü kırpmadan, tankın altına yatacağı, göğsünü uçak ve silahlara siper edeceği hiç akıllarına getirmedi. Bu milletin dini, vatanı, namusu, ezanı ve bayrağı uğruna şehit olma hedefi vardır. Akıllarını kiraya verenler bunları düşünemedi."



AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok da yıllardır milletin değerlerini, inançlarını sömürüp emperyalist devletlerin istihbarat teşkilatlarının uşaklığını yapanların önce Gezi olaylarıyla milleti birbirine düşürmeye çalıştıklarını anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ferasetiyle bu konuda başarılı olamadıklarını dile getirdi.



Hainlerin daha sonra çeşitli olaylarla milleti bölüp devleti ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Altınok, "Hainler başarılı olamayınca 15 Temmuz gecesi bu milletin alın teri döküp ödediği vergilerle alınan tanklar, silah ve F-16'lar ile millete bomba yağdırmaya kalktılar. Bu millet Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağırma talebine hiç tereddüt etmedi ve tanklara, uçaklara, silahlara göğsünü siper ederek şehadete yürüdü." şeklinde konuştu.

Program okunan selaların ardından kılınacak teheccüd namazıyla sona erecek.



- Kars

Kars'ta Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyasının dünyada en pahalı topraklar olduğunu söyledi.

Öksüz, şunları kaydetti:

"Sizleri asla unutmamamız ve nesilden nesile, evlatlarımıza anlatmamız gereken bir 15 Temmuz gecesine götürmek istiyorum. 15 Temmuz günü bu millete pusu kurup, diz çökertmek isteyen kalleş, namert, alçak, işbirlikçi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve emniyet teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza çöreklenmiş hain bir çete, tarihin asla affetmeyeceği bir ihanette bulunmuştur."



Öksüz, 15 Temmuz gecesi yapılan hain kalkışmanın, kahraman milletin cesareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini hatırlattı.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da kentte 16 tankın ve yüzlerce askerin kışlalardan çıktığını ancak vatandaşların direnişiyle geri çekildiğini anımsattı.

Törene 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



- Ardahan



Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen program, tarihi Kongre binası önündeki yürüyüşle başladı.

Programda İl Müftüsü Remzi Pehlivan dua etti, ilahiler okundu.



Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.



Programa yoğun katılım sağlayan Ardahan halkına teşekkür eden Masatlı, "3 yıl önce hain darbe girişimi halkın direnişi ile engellendi. Bu hain darbe girişimi dış güçlerin emellerine hizmet etmeyi amaçlıyordu. O gece aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyenler başaramadılar." dedi.



Program sela okunmasıyla sona erdi.



- Tunceli

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, Vali Tuncay Sonel'in çocuklarla 251 şehit anısına dikilen gül bahçesinin ve rölyefin açılışıyla başladı.

Sonel, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimini 3. yılında unutmamak ve unutturmamak için program düzenlediklerini söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da hain FETÖ'ye gereken dersi verdiğini belirten Sonel, "Bu millet öyle büyük bir millet ki hakikaten o tankların önüne yatmakla, hiç canını düşünmeden kendini, eşini, çocuğunu, ailesini düşünmeden koşa koşa 15 Temmuz Köprüsü'nden Külliye'ye kadar, Genelkurmay'ın önünden Meclis'e kadar çıkarak, o bütünlük, birlik ve beraberlikle, o alçaklara gereken dersi vermiştir." diye konuştu.

Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa davet etmesi üzerine vatandaşların alanlara çıktığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:



"O gece 251 vatan evladımız hiç düşünmeden canını bu memlekete, bu topraklara feda etmiş, 2 bin 193 kahramanımız da gazi olmuştur. Bu memleket uğruna, bu topraklar uğruna nice şehitler verdik. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz'dan daha bugüne kadar nice evlatlarımızı, nice kahramanlarımızı bu ülke uğruna şehit verdik."

Tunceli'nin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldiğini belirten Vali Sonel, alçak FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ hain terör örgütlerinin bundan rahatsız olduğunu dile getirdi.



Sonel, Ovacık ilçesi Çakıryayla mezrasında 8 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğun teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitirmesine değinerek, şunları kaydetti:

"O anne ve babanın gözyaşını nasıl sileceksiniz? Hain bunlar hain, Allah kahretsin. Az kaldılar, tek tek etkisiz hale getirilecekler. Bu çocukları, emniyetimizi, polisimizi, askerimizi, jandarmamızı, vatandaşımızı, öğretmenimizi şehit edenler, bu huzurdan, burada Dünya Rafting Şampiyonası yapılmasından, yolların açık olmasından, bu çocuklarla beraber olmamızdan, fabrikalar açılıp oradan ihracat yapılmasından rahatsız oluyor. Tunceli halkımıza sesleniyorum, bunlara fırsat vermeyin.

Zaten 600'lerde olan sayı, 40'lara düştü. Onlar da ya teslim olacak ya da biz devlet olarak gereğini yapacağız."

Teröristlere çağrıda bulunan Sonel, "Gelsinler, devletin şefkatine sığınsınlar. Yeni bir hayat kursunlar. Hamam böceği gibi, fare gibi dağlarda, mağaralarda saklanmasınlar. Ya teslim olurlar ya da biz tek tek etkisiz hale getirmesini biliriz." dedi.

Programa Vali Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Baro Başkanı Kenan Çetin, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



- Ağrı



Etkinlikler, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda "15 Temmuz İhaneti ve Ekonomik Kuşatılmışlık Konferansı"yla başladı.



Konferans sonrası Kongre Merkezi'nin önünde toplanarak Türk bayrakları alan vatandaşlar, rektörlük binasının önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Akşam namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan kalabalık, protokol üyeleriyle Ağrı Valiliği önünde düzenlenen etkinlik alanına kadar yürüdü.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesiyle devam etti.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türk milletinin bilinen tarihi boyunca çok değişik acı ve sıkıntılar çektiğini, bunu da dilden dile, büyükten küçüğe aktardığını söyledi.

Elban, şunları kaydetti:



"Bu millet tarihte eşi benzeri olmayan ilk kez çok farklı bir boyutta ihanetle karşılaşmıştır. Bu ihanet sadece bir kurumda, bir kesimde, bir bölgede veya bir şehirde karşısına çıkan bir ihanet değildir. Bu ihanet ülkenin her ilinde, her kurumunda ve her kesiminde ortaya çıkmış, yıllar içinde sinsi sinsi büyümüş, o gece insanlara ateş kusmuş, bomba kusmuş, nefret kusmuş bir hareket haline gelmiştir. Hepiniz biliyorsunuz, daha 3 sene önce oldu bu olay. İnsanlar darbenin ilk saatlerinde eşi benzeri görülmemiş bir ihaneti gördüklerinde çok da anlam verememişlerdi ama çok kısa bir süre içinde bunun, ipi dışarıda olan FETÖ hain terör örgütü tarafından yapıldığını fark etmiştir."

- "O gece bu millet, millet olduğunu göstermiştir"



Hain darbe gecesinde toplumun tüm kesimlerinin meydanlara toplandığını, kendilerini tankların, silahların önüne attığını hatırlatan Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Canlarını hiçe saydılar. Maalesef bu mücadelede 251 şehidimiz oldu. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Bu mücadelede binlerce gazimiz oldu. Demek ki bu millet belki başını kestiriyor ama asla eğilmiyor. Tarih en olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, zaman ne getirirse getirsin bu milletin mayasında, hamurunda bu hep var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. O gece bu millet millet olduğunu göstermiştir.

81 ilde bu millet hain FETÖ darbe girişimine karşı durmuştur."

- "Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan daha onurludur"



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da FETÖ'nün dış devletlerin desteğiyle Türkiye'de 3 yıl önce darbe kalkışmasına giriştiğini söyledi.

Sayan, şöyle konuştu:

"Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı bugünleri şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bayrağımız, ezanımız, 780 bin kilometrekare vatan toprağımız emin ellerde. Vatandaşlar kendi ülkelerini, bayrağını korumak için FETÖ terör örgütünün darbe girişimine çıplak elleriyle tanklara 'Dur' dediler. Demek ki söz konusu vatan olunca dini, dili, ırkı, rengi, zikri, mezhebi ne olursa olsun hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Biz bu vatanı kolay bulmadık, kolay da kaybetmeye niyetli değiliz.

Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan daha onurludur. Bu millet her zaman zulme karşı çıkmıştır."

Eleşkirt ilçesinde de şehit mezarlıkları ve aile ziyaretleri gerçekleştirildi.



Şehitler için mevlit okutulmasının ardından 15 Temmuz gecesi Ankara'da 5 metrelik köprüden düşerek bir süre hastanede tedavi olan 15 Temmuz gazisi Yusuf Balıkçı'nın babaevi ziyaret edildi.



Gazi Balıkçı ile protokol üyeleri ve ilçe halkı Cumhuriyet Caddesi'nden yaklaşık bir kilometre boyunca yürüyerek program alanına geçti.



Alanda kılınan akşam namazı ve Kur'an-i Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Ardından söz alan gazi Yusuf Balıkçı, kalabalığa 15 Temmuz gecesi yaşadığı olayları anlattı.



Programa İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Ergün Tenekeci, İlçe Tabur Komutan Yardımcısı Binbaşı Aydın Çuvalcı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



- Erzincan



Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla Fevzipaşa Caddesi'ndeki eski otogar önünde bir araya geldi.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen ve Türk bayrakları taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Vali Arslantaş, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, vatan söz konusu olduğunda canını hiç düşünmeden verecek binlerce Ömer Halisdemirlerin var olduğu, 'Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır.' dizelerinin canlı kanlı yaşandığı günlerden olmuştur. 15 Temmuz, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen ama düşmanın bile yapmayacağı kadar vahşi, kanlı ve hain darbe girişimini gerçekleştiren alçaklara karşı halkımızın demokrasiye ve ülkesine sahip çıkma iradesini gösterdiği gün olmuştur." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, Erzincan Valisi ve 3. Ordu Komutanı Savaş'a göstermiş oldukları dik duruşlarından ötürü teşekkür ederek, millet olarak topyekun yaşanan darbe girişimine karşı durduklarını dile getirdi.

Şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program selanın okunmasıyla sona erdi.



- Iğdır



Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık, valilik önüne kadar yürüyerek törene katıldı.



İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz belgeseli ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.



Azerbaycanlı ses sanatçısı Şemistan Alizamanlı'nın "Kahramanlık Türküleri" isimli konseriyle devam eden törende, spor turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, daire amirleri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.