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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'taki camilerde sela okundu

16 Temmuz 2019 Salı 01:15
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MALATYA (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'taki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde Osmaniye Envaru Hamit Camisi müezzini Yunus Önat ile Şahinbey Hastane Camisi imam hatibi İsmet Sürmeli sela okudu.

Vatandaşlar, sela sonunda yapılan duaya eşlik etti.

Bu arada kentteki tüm camilerde saat 00.13'te sela okundu.

- Malatya

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılan çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Etkinlikler kapsamında ilahiler söylendi, şiirler okundu.

İl Müftülüğünce camilerde sela okundu.

Bazı vatandaşlar, sela okunurken cep telefonlarıyla kayıt yaptı.

- Şanlıurfa

Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz gecesinde yaşananları konu alan kısa belgesel izlendi.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkez ilçe belediye başkanları günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilahiler seslendirildi, İl Müftülüğünce kentteki tüm camilerde sela okundu.

- Adıyaman

Hükümet meydanında düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler için dua edildi.

Kentteki bütün camilerde il müftülüğünce sela okundu.

Program, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından çorba dağıtılmasıyla sona erdi.

- Kilis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler devam ederken saat 00.13'te kentteki tüm camilerden selalar okundu.

Bazı vatandaşlar sala okunduğu sırada cep telefonuyla kayıt yaptı.

- Kahramanmaraş

Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla okunan selayı dinledi.

Selanın ardından şehitler için dua edildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 01:15
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Adıyaman
  3. Gaziantep
  4. Kahramanmaraş
  5. Kilis
  6. Malatya
  7. Sela
  8. Şanlıurfa

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