TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda bir araya geldi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Türk bayrakları taşıyan vatandaşların katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz 2016'nın, milli iradeye kasteden, içeriden görünen ama düşmanla iş birliği yaptığı çok açık olan ihanet çetesi Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı bir milletin imanıyla, bayrağıyla, yüreğiyle dikilerek destan yazdığı gece olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, Türk milletinin tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olduğunu, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyerek bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

"15 Temmuz akşamı silahlı darbe girişimini bozguna uğratan aziz milletimiz, darbe teşebbüsünün ardından günlerce sokakları, meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı kararlılığını ortaya koymuş, iradesine asil bir şekilde sahip çıkmıştır." diyen Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokağa çıktığını ve günlerce vatan için nöbet tuttuğunu anımsattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 15 Temmuz gecesi her görüşten, her inançtan, her etnik kökenden kahraman Türk milletinin tanklara, uçaklara meydan okuduğunu, mermilere göğüslerini siper ettiğini söyledi.

Zorluoğlu, Çanakkale ruhunun hala tazeliğini koruduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, Türk milleti bin yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını açmışsa 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz gecesi tüm yurtta, tüm şehirlerimizde yeniden sergilenmiştir."

Zorluoğlu, konuşmasının sonunda şehit Ömer Halisdemir'e ithafen yazılan "30 Kuş" şiirinden bir bölümü okudu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de 3 yıl geçmesine rağmen acıların hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

Program, Büyükşehir Belediyesinin mehteran takımının gösterileriyle devam etti.

Daha sonra sinevizyon gösterisi ile kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi. Öğrenciler de alanda kurulan platformda çeşitli spor branşlarında gösteri yaptı.

Öte yandan, Trabzon Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Defteri oluşturuldu.

Suudi Arabistan'dan tatil için gelen Mustafa Bujbara, Türkiye ile ilgili düşüncelerini deftere yazdı.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 80 yaşındaki Hasan Erdoğan ile sahneye çıktı, onunla yakından ilgilendi.

- Giresun

Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Mehteran ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutturmayacaklarını söyledi.

Sarıfakıoğulları, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından haince, alçakça baskınla karşı karşıya kalındığını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi, Yüce Allah'ın inayeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle bertaraf edilmiştir." dedi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal için hazırlanan belgesel gösterime sunuldu.

- Ordu

Ordu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından Türkiye'nin işgal edilmek istendiğini anımsattı.

Geriye dönük 3 yıla bakıldığında bunun net bir işgal hareketi olduğunu teyit ettiklerini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu sadece FETÖ tarafından yapılmış bir darbe girişimi olmayıp aynı zamanda bu ülkenin işgal edilme girişimidir. Nitekim Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki askeri birlikleri tamamen bu FETÖ’cü alçak üniformalı, o üniformayı kirleten hainler birlikleri çekmiştir. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Dolayısıyla bir sümüklü papazın ya da birilerine göre vaizin, sümüklü vaizin organize edebileceği bir harekat olmadığını artık hepimiz anlamalıyız."

Allah'ın kelamına, Peygamber'in sünnetine ve akla uygun olmayan bir emir veya talimata "Hayır, asla biz buna uymayız." diyebilen bir nesli inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Yavuz, bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de darbecilerin o gece sivil halkın üzerine kahpece ateş ettiklerini belirterek, "Bunun cezası çok ağırdır. Bunun cezası sadece dünyada değil, ahirette de sorulacaktır çünkü bu masum, sivil, asil halk onları yetiştirmiş ve beslemiştir ama maalesef onlar halkımıza ihanetin en büyüğünü gerçekleştirmişlerdir." dedi.

Güler, bunu hiçbir zaman affetmeyeceklerini dile getirerek, 15 Temmuz ruhunun, bunların kökü kazınana kadar devam edeceğini, bunun için kararlı olduklarını vurguladı.

Ordu'da göreve geldiğinde "Ordu, Ordu’dan yönetilecek, Pensilvanya'dan değil." dediğini hatırlatan Güler, "Bunun ne anlama geldiğini anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir defa daha ifade etmek istiyorum. Ordu'nun yakasından ellerini çeksinler. Ordu'yu biz temizleyeceğiz, sonunda da çok mutlu bir şehri meydana getireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediye takdim edildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlarca, şehitler için saygı duruşunda bulunudu, İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 15 Temmuz gecesi vatanın bağımsızlığı uğruna sokaklara çıkıp darbecilerce şehit edilenlere rahmet diledi.

Türk milletinin özgürlüğüne düşkün olduğunu belirten Taşbilek, "Allah o karanlık geceyi bir daha bu ülkeye göstermesin." dedi.

Kalabalığa hitap eden Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını hiçe sayan 249 vatandaşın şehitlik mertebesine ulaştığını anımsattı.

Şehitlere rahmet, gazilere sıhhat ve afiyet dileyen Çimen, "Bu millet bağımsızlığına düşkünlüğünü bir kez daha bütün dünyaya ispat etmiştir. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilahi grupları katılımcılara konser verdi.

15 Temmuz gecesine ilişkin belgeseller dev ekrandan katılımcılara izlettirildi.

- Bayburt

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, kurulan platformda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı izledi.

Törende mehteran takımı gösteri sundu, Aşık Süphani ve halk ozanları kahramanlık türküleri söyledi.

"Mehmet Akif ve 15 Temmuz Ruhu" konulu komposizyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Merve Aslaner, yazdığı kompozisyonu okudu.

- Artvin

Milli İrade Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan programda İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından Kuran'ı Kerim okunarak dua edildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı konuşmada, tarih boyunca istiklal ve istikbaline kastedenleri canı ve malı pahasına bertaraf eden Türk milletinin 15 Temmuz 2016'daki hürriyet ve istiklal sevdasına sadakat sınavından da alnının aklıyla çıktığını söyledi.

Doruk, "15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara inen aziz Türk milleti, devletimizin içine sızarak birlik ve beraberliğimize kasteden, kendisine emanet edilen silahları kendi vatandaşlarına doğrultan, doğrultmakla kalmayıp kullanan ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen darbeci hainlere karşı tankların önüne yatarak destansı bir direniş göstermiştir." dedi.

Bugün keder ve gururu aynı anda hissettiğini kaydeden Doruk, "251 vatandaşımızı kaybetmenin, 2 bin 193 vatandaşımızın da gazi olmasının hüznünü tekrar yaşarken diğer yandan dünyada az bulunur bir direniş örneğine imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Bata da Cumhuriyet tarihinde millete yönelik yapılan en büyük ihanetin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirterek, "Bu millet çok darbeler gördü ama 15 Temmuz darbe girişimi gibisini görmedi." dedi.

Program, mehter takımın gösterisinin ardından yöresel sanatçıların kahramanlık ezgileri dinletisiyle devam etti.

- Rize

Memişağa Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar Türk bayrakları ile katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İsmail Yalçın dua etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı konuşmada, tam 3 yıl önce Türkiye'nin her yerinde hak ile batılın, iman ile inkarın ve mazlum ile zalimin mücadelesini verdiklerini söyledi.

15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutturmayacaklarını ifade eden Çeber, "Bu memleketin her nimetinden nasiplenen gafiller, bu ülkenin en iyi okullarında okuyanlar, bu memlekette gelebilecekleri en büyük mevkilere geldiler. Bu gafiller bu memlekete savaş açtılar. Onlar piyondu. Uzaktan kumanda ediliyorlardı. Onlar iradelerini, beyinlerini, akıllarını ve ahlaklarını bir yerlere teslim etmişlerdi. İçimize sinsi sinsi girdiler." diye konuştu.

Programa Vali Çeber'in yanı sıra Belediye Başkanı Rahmi Metin ve davetliler katıldı.