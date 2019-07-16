Ordu’nun Kabadüz ilçesinde,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla Kabadüz Merkez İlk-Orta Okulu bahçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Kabadüz Kaymakamlığı ve Kabadüz Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilk olarak şehit kabri ziyaretiyle başladı.

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru ve daire müdürleri, ilçe merkezi mezarlığındaki Şehit Jandarma Er Kemal Kurucu’nun kabrini ziyaret etti. Kabrin başında İlçe Müftüsü Ahmet Koç, tarafından dua okundu.

Sonrasında İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve beraberindekiler Kabadüz Merkez İlk-Orta Okulu bahçesinde alana geçti. Burada ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kabadüz İlçe Müftülüğü İmam Hatipleri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Dev ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan video ve belgeseller gösterildi. Hain darbe girişiminde demokrasiyi savunmak için ebediyete intikal eden şehitler için İlçe Müftüsü Ahmet Koç tarafından dualar okundu.

Duanın ardından bir konuşma yapan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan üç yıl önce ülkemiz büyük bir badire atlattı. Suret-i haktan görünerek yıllarca insanımızın imkân ve değerlerini istismar eden FETÖ, en sonunda vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kastetti. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakârlığı ile aşan milletimiz, Allah’ın yardımıyla bu işgal girişimine de geçit vermedi. Bugün, bir kere daha millet olarak Yüce Rabbimize sonsuz hamdimizi ve şükrümüzü arz ediyoruz. Hepimize bu acıları yaşatan ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır.”

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar ise, “15 Temmuz Demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımız, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferine destek olmuşlardır.Milletimiz 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini darbecilere çiğnetmemiştir. Türk milleti bu duruşuyla muhteşem bir Milli birlik ve beraberlik örneği göstermiştir. Geçmişte olduğu gibi bugünde bu duruşun dünyada başka bir örneği yoktur.” dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Necdet Uçar Başkanlığında, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Caddesinde yürüyüş düzenlendi.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla gece 00.13’e kadar Kabadüz Merkez İlk-Orta Okulu Meydanı’nda nöbet tuttuktan sonra okunan selanın ardından dağıldı.