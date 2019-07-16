0553 313 94 23

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla Kabadüz Merkez İlk-Orta Okulu bahçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 00:36
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla Kabadüz Merkez İlk-Orta Okulu bahçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.


Kabadüz Kaymakamlığı ve Kabadüz Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilk olarak şehit kabri ziyaretiyle başladı.


Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru ve daire müdürleri, ilçe merkezi mezarlığındaki Şehit Jandarma Er Kemal Kurucu’nun kabrini ziyaret etti. Kabrin başında İlçe Müftüsü Ahmet Koç, tarafından dua okundu.


Sonrasında İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve beraberindekiler Kabadüz Merkez İlk-Orta Okulu bahçesinde alana geçti. Burada ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kabadüz İlçe Müftülüğü İmam Hatipleri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Dev ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan video ve belgeseller gösterildi. Hain darbe girişiminde demokrasiyi savunmak için ebediyete intikal eden şehitler için İlçe Müftüsü Ahmet Koç tarafından dualar okundu.


Duanın ardından bir konuşma yapan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Bundan üç yıl önce ülkemiz büyük bir badire atlattı. Suret-i haktan görünerek yıllarca insanımızın imkân ve değerlerini istismar eden FETÖ, en sonunda vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kastetti. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakârlığı ile aşan milletimiz, Allah’ın yardımıyla bu işgal girişimine de geçit vermedi. Bugün, bir kere daha millet olarak Yüce Rabbimize sonsuz hamdimizi ve şükrümüzü arz ediyoruz. Hepimize bu acıları yaşatan ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır.”


Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar ise, “15 Temmuz Demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımız, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferine destek olmuşlardır.Milletimiz 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini darbecilere çiğnetmemiştir. Türk milleti bu duruşuyla muhteşem bir Milli birlik ve beraberlik örneği göstermiştir. Geçmişte olduğu gibi bugünde bu duruşun dünyada başka bir örneği yoktur.” dedi.


Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Necdet Uçar Başkanlığında, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Caddesinde yürüyüş düzenlendi.


Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla gece 00.13’e kadar Kabadüz Merkez İlk-Orta Okulu Meydanı’nda nöbet tuttuktan sonra okunan selanın ardından dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 00:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mut’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü etkinlikleri
    1. Mut’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    2. Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    3. Manisa BBSK’da hedef 1. Lig
    4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    5. Gazilerden, 15 Temmuz'da..
    6. Ünyeli vatandaşlar meydanlara indi
    7. Hain kalkışmanın 3. yıl dönümünde..
    8. Tunceli’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    9. 64 yaşındaki adam metil alkol..
    10. Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    11. Kur’an Kursu öğrencilerinden şehit..
    12. Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu
    13. Manisa Büyükşehir Belediyespor’a..
    14. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    15. Tunceli'deki patlama
    16. AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları..
    17. Güney Afrika'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    18. 90 bin camide sela okundu
    19. Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    20. Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede?
    21. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    22. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    23. "Almanya FETÖ mensupları için güvenli..
    24. FETÖ'nün karanlık yüzü Washington'da..
    25. Tüm Türkiye'de sela sesleri!
    26. Binler ‘Vatan Nöbeti’ için meydanlara..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafıza 15..
    28. Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü..
    29. AB, Türkiye’ye karşı yaptırımları..
    30. Isparta’da gül kokulu ‘Demokrasi ve..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar