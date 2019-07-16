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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 Temmuz 2019 Salı 00:34
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MANİSA (AA) - Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Meydanda, Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde marşlar söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, burada yaptığı konuşmada, "Birbirimizin kanının dökülmesi için nice sinsi planlar hesaplıyorlardı. Güneydoğu'da PKK'sıyla DEAŞ'lısıyla beraber, FETÖ'cü alçak teröristlerle beraber bu ülkeyi parçalamak, 1'inci Dünya Harbi'nden sonraki en büyük travmayı, en büyük mağlubiyeti tekrar bize yaşatmak istiyorlardı. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sokaklara inin' çağrısından sonra, 81 vilayetin tamamında, bu vatanın evlatları olarak sizler, hainlere çok güzel bir tokat vurdunuz." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de "Darbe girişimine kalkanlar sadece bir piyondu. Arkalarındaki asıl gücün amacı 1071'in, 1453'ün, Çanakkale'nin intikamını almak ve bu asil milleti dize getirmekti. Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek, işgal etmekti, Suriyeleştirmek'ti ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu asil millet, söz konusu vatan olduğunda gül bahçesine yürür gibi şehadete yürüyen kahraman bir milletti." ifadelerini kullandı.

Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, hain darbe girişimi sırasında gazi olan Ali Tekçe, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi derneklerinin üyeleriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.




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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 00:34
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  2. manisa

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