0553 313 94 23

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Siirt'te, AA foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve sonrasında çektiği fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" sergisi açıldı- Vali Ali Fuat Atik:- "Milli iradeye yönelik menfur girişim, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bedenini tanklara, bombalara ve kurşunlara siper eden vatan, millet, bayrak ve demokrasi sevdalısı yüce Türk milletinin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramıştır"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:20
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" sergisi açıldı.

Vali Ali Fuat Atik, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AA ile GAP Gençlik ve Kültür Evi iş birliğiyle Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Atik, anı defterine yazdığı notta 15 Temmuz'un vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış, imanı için yaşayan şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha parçalandığı tarih olduğunu belirtti.

15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacaklarını ifade eden Atik, şunları kaydetti:

"Milli iradeye yönelik menfur girişim, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bedenini tanklara, bombalara, kurşunlara siper eden vatan, millet, bayrak ve demokrasi sevdalısı yüce Türk milletinin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekasına ve kahraman milletimizin birlik ve bütünlüğüne kastedecek iç ve dış bütün şer odaklarının hayallerinin mutlaka yıkılacağına olan inancımla Yüce Allah'tan şehitlerimize rahmet, şehit ailelerimize sabr-ı cemil, gazilerimize afiyet, aziz milletimize sağlık ve esenlikler niyaz ediyorum."

50 fotoğrafın yer aldığı serginin gezilmesinin ardından alandaki anı defterleri imzalandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:20
  1. 15 Temmuz
  2. Anadolu Ajansı
  3. fotoğraf sergisi
  4. Siirt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    2. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    3. Şırnak’ta demokrasi nöbetine binlerce..
    4. Erdoğan: "15 Temmuz'u unutmamak ve..
    5. 15 Temmuz şehitleri Bursa’da anıldı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'u..
    8. Erzurum Şehir Hastanesi’nin ışıkları..
    9. Erdoğan:"Milletimiz bir daha benzer..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu..
    11. Erdoğan: "Siyasi tarihimizin en büyük..
    12. Kozan’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    13. Erdoğan: "Milletimize şanlı tarihini..
    14. Germencik’te şehitler dualarla anıldı
    15. Erdoğan15 Temmuz Müzesi'nde konuşuyor
    16. Fransa’dan boş tüfekli 'uçan asker'..
    17. "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açılıyor
    18. AB'yi arkasına alan Yunanistan'dan..
    19. Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü
    20. TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup..
    21. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    22. Gürcistan-Ermenistan sınır kapısı..
    23. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    24. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    25. Sinop’ta 15 Temmuz Milli Birlik ve..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    27. Antalya’da onbinler ’Milli Birlik..
    28. Başkan Sabırlı’dan ‘15 Temmuz’ mesajı
    29. "Gelecek nesiller 15 Temmuz..
    30. Irak Başbakanı Abdulmehdi'den..
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”