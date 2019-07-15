15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ADANA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, İncirlik Üssü önünde ABD'yi protesto etti.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık önünde toplanan grup, konvoy oluşturarak ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığının da konuşlu bulunduğu merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki İncirlik Üssü'ne hareket etti.

Üssün yakınındaki güvenlik noktasına gelen sürücüler, burada araçlarından indi.

Tekbir getiren grup üyeleri, taşıdıkları "Darbelerin merkez üssü İncirlik kapatılsın" yazılı dövizlerle üssün önüne geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, İncirlik Üssü'nün 1954 yılında NATO'nun kullanımı için açıldığını, 65 yılda insanlık ve İslam alemi için olumlu bir şey yapılmadığını ifade etti.

İncirlikten kalkan uçakların Orta Doğu'daki İslam ülkelerinde birçok masum insanın ölümüne neden olduğunu söyleyen Turhan, "İncirlik'ten 4 bin 990 uçak seferi neticesinde, Irak'ta 1,5 milyon insanımız ne yazık ki ruhunu teslim etti." dedi.

Turhan, "Bundan 3 yıl önce bu güzel vatanımıza kasteden zalim FETÖ yapısının gerçek planlayıcısı bizatihi İncirlik olduğu için bu tepkiyi ortaya koyuyoruz. Sadece o gün değil, 15 Temmuz 2016'dan 6 ay önce Amerika'nın birçok askeri yetkilisi önce Adana'ya gelip İncirlik Üssü'nde birçok planlamayı yaptı." dedi.











































