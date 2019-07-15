15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

AtatürkÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “15 Temmuz Demokrasi ve MillîBirlik Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 tarihinde, Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından millî birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hâin kalkışma, Azîz milletimizin Milli Mücadele ruhuyla vatanına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmasıyla etkisiz hâle getirilmiştir.

Üç yıl önce yaşadığımız bu elim olay göstermiştir ki; sahip olduğu imkânı ve gücü millî ve manevî değerler uğruna kullanabilecek aklı ve irâdesi hür nesiller yetiştirmek, bugün daha çok önem kazanmıştır.

Atatürk Üniversitesi olarak bize düşen, bu emânete sâhip çıkacak şuûrlu nesiller yetiştirmek ve bin yıldır vatan yaptığımız bu toprakların her anlamda hakkını verecek, mazlûmun yanında, zâlimin karşısında duracak gençlere öncülük etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi veMillî Birlik Günü’nün yıl dönümünde; FETÖ’nün hain darbe girişimini kahramanlıklarıyla, kanlarıyla, canlarıyla demokrasi şölenine dönüştüren azîz şehitlerimiz ile millî bekâmız ve değerlerimiz uğruna canlarını fedâ etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gâzilerimize âcil şifâlar dileyerek şükrânlarımı sunuyorum.”