15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz şehitlerini Ulus'ta verdiği konserle andı15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:27
ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca, 15 Temmuz şehitleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üçüncü yılında Ulus'ta düzenlenen mehteran konseriyle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde,15 Temmuz şehitleri seçkin eserlerini seslendirdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılanların duygulandığı görüldü.
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