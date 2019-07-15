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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu düzenlendi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:11
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ADANA (AA) - Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübünce (ABİT), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 20 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Bisikletçiler Türk bayraklarıyla Baraj Yolu'nda toplandı.

ABİT Başkan Yardımcısı Öner Erkut, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u hatırlamak ve şehitlerin anısına saygı göstermek için buluştuklarını söyledi.

Erkut, ''Amacımız böyle bir olayın yaşanmaması için toplumsal bilinç oluşturmak, şehitlerimizi saygıyla anmaktır. Toplumumuzun böyle kötü bir olayı yaşamaması için dua ediyoruz. Umarın böyle korkunç olayı bir daha Türk toplumu olarak yaşamayız.'' dedi.

Daha sonra bisikletçiler, Turgut Özal Bulvarı'ndan Atatürk Parkı'na kadar pedal çevirdi.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:11
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