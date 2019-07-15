TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 Temmuz kalkışmasına "tiyatro, kontrollü darbe" diyenlerin bizatihi kendilerinin "kontrollü siyasetçiler" olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda MHP Grubu adına konuşma yapan Akçay, yıllar boyunca din kisvesi ve cemaat maskesiyle topluma ve devlet kurumlarına sinsice sızan FETÖ'nün, bir virüs gibi toplumu ve devlet kurumlarını felç ettiğini dile getirdi.

"Devlet, onun bunun yuvalanacağı, informel yapıların sızıp gizli gündemini icra edeceği bir yer değildir, olmamalıdır." ifadesini kullanan Akçay, "Devlet, Türk milletinin siyasi teşkilatlanması, egemenliğinin güvencesi, istikbalinin garantisidir. 'Bu cemaat benden, şu tarikat senden, bu grup, o lobi, bu loca ondan' diyerek, devletin hücrelerine kadar sızma girişimlerinin ne büyük badirelere yol açtığı artık görülmüş olmalıdır." dedi.

15 Temmuz'un; anlamsız çekişmelerin, sonuçsuz polemiklerin, demagojilerin, sert kutuplaşmaların bitmesi gerektiğini gösterdiğini aktaran Akçay, "15 Temmuz’un üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen bu konuda hala mutabakat sağlanamamıştır. Oysa düşman bellidir, canına kast edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletidir. Bu düşmanlara karşı birleşemeyeceğiz de neye karşı birleşeceğiz?" diye sordu.



-"251 şehide, 2 bin 194 gaziye ne diyecek"

Akçay, şunları kaydetti:

"FETÖ'cü hainler Türkiye'nin varlığını, milli birliği ve bütünlüğünü, demokrasiyi hedef alırken, bazı siyasetçiler 15 Temmuz darbe girişimi hakkında 'tiyatro, kontrollü darbe' gibi söylemlerle FETÖ'cü hainlerin propagandasını yapmışlardır. 15 Temmuz kalkışmasına 'tiyatro, kontrollü darbe' diyenlerin bizatihi kendileri kontrollü siyasetçilerdir. 15 Temmuz'a 'tiyatro, kontrollü darbe' diyerek FETÖ ağzıyla konuşanlar 251 şehide, 2 bin 194 gaziye ne diyecektir? Hatta bunlardan bazı siyasetçiler, FETÖ'yle mücadele sürecinin basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu bile söylemiş, FETÖ kuruluşlarına sahip çıkmış, FETÖ'cü tutukluları meydanlarda alkışlatmıştır.

İhanetin özgürlüğü olmaz, millete karşı suçun özgürlüğü olmaz, cinayetin özgürlüğü olmaz, işgal heveslerinin özgürlüğü olmaz, darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ ile acil etkin mücadele edilsin, Türkiye tekrar darbe tehdidiyle karşı karşıya kalmasın diye OHAL yasası çıkarılmıştır. OHAL, millete karşı alınmış bir karar değil, tam tersine millete pusu kuran hainlere karşı alınmış Anayasal ve acil bir tedbirdir. OHAL yasası ile kamu kurum ve kuruluşlarında, bürokraside, güvenlik teşkilatlarımızda, üniversitelerde, ekonomide ve sosyal hayatta FETÖ ile topyekun ve süratle mücadele edilmiştir ve edilmektedir. Ancak FETÖ'nün siyasi kurumlar içindeki ayakları hala açıklığa kavuşturulamamıştır. Bunlar utanmaz bir şekilde hala FETÖ'cü hainleri sinsice arkalamaktadır."

-"Ucuz maliyetli maşa, Truva atı"

Erkan Akçay, ABD’nin ve bir kısım batılı devletlerin, 15 Temmuz ve terör örgütleriyle ilgili ikiyüzlü tavırlarının, tehlikenin geçmediğini gösterdiğini dile getirerek, FETÖ'cü hainlerin, terör örgütü PKK'dan sonra ABD ve Avrupa'nın ikinci gözdesi haline geldiğini söyledi.

ABD ve Avrupa'nın FETÖ'nün avukatlığına soyunduğunu, suç ortaklığının gün gibi ortaya çıktığını belirten Akçay, "Çünkü FETÖ, bunların ucuz maliyetli maşasıdır, Truva atıdır." dedi.



15 Temmuz'da darbe ve işgal girişiminde hedefine ulaşamayan hainler ve efendilerinin, ekonomik operasyonlara da giriştiklerini vurgulayan Akçay, ekonomik dengelerle oynanarak, kur üzerinde baskı kurarak, sıcak para kozu kullanarak, Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmak istendiğini ifade etti.

Akçay, "15 Temmuz darbesinin siyasi elemanları ve FETÖ'nün siyasi bağlantıları, siyaset kurumu içindeki unsurları tespit edilip yargı önüne çıkarılmalıdır. Aksi takdirde, 15 Temmuz darbe girişimi tüm yönleriyle aydınlatılamayacak, FETÖ'cü hainler devletten tam manasıyla temizlenemeyecektir. FETÖ'nün en son ferdi yakalanıp adalete teslim edilinceye kadar FETÖ ile mücadeleye devam edilmeli, Pensilvanya'daki terörist başı ülkemize getirilerek yargılanmalıdır." diye konuştu.



