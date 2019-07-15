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15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacının, millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmek olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacının, millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmek olduğunu söyledi.


15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi,açıklamada bulundu.


15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak, uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Bahşi, “Arkasında emperyalist güçlerin ve malum odakların olduğu FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin amacı, millet iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmekti. Milletin inanç değerlerini istismar ederek, şeytani bir planla, devlet içinde örgütlenen FETÖ, önüne konulan planı harfiyen yerine getirmiş, 17/25 Aralık kumpası, Gezi kalkışması, Kobani olayları sonuç vermeyince askeri bir darbe seçeneğine başvurmuştur. Türkiye’ye karşı girişilmiş uluslararası bir kumpas olan ve FETÖ’ nün taşeronluğunu üstlendiği 15 Temmuz Darbe Girişimine, 251 şehit ve 2 binden fazla gaziye rağmen, ’kontrollü darbe’ diyen bir zihniyetin bu ülkede varlığını sürdürüyor olması, Türkiye için büyük bir talihsizliktir’’ dedi.


Darbe gecesinde Memur-Sen olarak 1 milyon üyeyle sokakta olduklarını belirten Bahşi, “O muazzam direniş destanının önemli bir parçası olduk. O gece bu teşkilat hesabı değil hasbi bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdi. O gece tek bir bedene dönüşüp pazarlıksız bir fedakarlığın, amasız, fakatsız bir bilincin mücessem hali olarak, Kim demiş her şeyin bitişi ölüm destanlar yayılır mezarımızdan diyerek direnişe şehadete ve özgürlüğe koştuk. Bütün sendikalarımızla, komisyonlarımızla meydanlardaydık. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un 3. seneyi devriyesi vesilesiyle şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz” diye konuştu.


Düzenlenen basın açıklamasına Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katıldı

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
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