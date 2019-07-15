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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi- Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay:- "15 Temmuz, Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve kararlılık sınavıydı. Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:12
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MADRİD (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi.

Diplomatların, askeri temsilcilerin ve vatandaşların katıldığı anma töreninde, 15 Temmuz'daki darbe girişimine direniş esnasında şehit düşen 251 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansındaki törende konuşan Büyükelçi Cihad Erginay, 15 Temmuz darbe girişimini planlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Büyükelçi Erginay, bu büyük tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük payın, "Kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına ait olduğunu" vurguladı.

"15 Temmuz, Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve kararlılık sınavıydı. Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız." diyen Erginay, buna rağmen FETÖ ile mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında halen devam ettiğine dikkati çekti.

FETÖ'nün Türkiye'deki ana omurgasını kaybettiğini ancak yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını ifade eden Büyükelçi Erginay, şöyle devam etti:

"FETÖ kendisini lanse etmeye çalıştığı şekilde eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket değildir. Siyasi ve ekonomik emelleri bulunan, karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslararası planda yavaş da olsa anlaşılmaya başlanmıştır. Yürütülen soruşturmalar ve ortaya çıkan kanıtlar ışığında, dünya kamuoyunun da FETÖ’nün gerçek yüzünü anlamaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz."

Türkiye'deki yapısı çökertilen FETÖ'nün okullar, şirketler, STK'ler ve basın-yayın kuruluşları gibi yapılarla İspanya'nın da aralarında olduğu birçok ülkede varlığını sürdürmeye çalıştığını aktaran Erginay, "FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabalarımız uzun soluklu bir mücadeledir. Bu doğrultudaki çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.

"FETÖ’yle, en çok küçümsedikleri değerler olan, hukukun üstünlüğü, ahlak ve demokrasi çerçevesinde mücadele etmeye kararlıyız." ifadesini kullanan Erginay, bir terör örgütünün, ancak tüm uzantılarının etkisiz hale getirilmesiyle, fiziki ve mali imkanlarının yok edilmesiyle ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:12
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. ispanya
  3. Madrid
  4. Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay

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