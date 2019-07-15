MADRİD (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kapsamlı anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğindeki anma törenine Büyükelçilik mensupları, STRIKFORNATO’da görevli subaylar ve Türk vatandaşları katıldı.

Törende, 15 Temmuz'daki darbe girişimine direniş esnasında şehit düşenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Portekiz İslam Cemaati Başkanı Dr. Abdol Vakil, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerin ve 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm vatandaşların ruhuna dua okudu.

Törende konuşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker, "15 Temmuz'u gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidinin bertaraf edilmesinde en büyük payın Türk halkına ait olduğunu vurgulayan Büyükelçi Ülker, "O gece toplumun tüm kesimleri, tek bir amaç etrafında, demokrasiye sahip çıkmak için bir araya gelmiştir." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son üç yıldır temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'yle mücadelenin oluşturduğuna dikkati çeken Ülker, şöyle devam etti:

"Karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü güvenlik sınamalarına rağmen yurt içindeki mücadelemiz hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri temelinde yürütülmüştür. Bu süreçte, FETÖ önemli dönüşüm yaşamıştır. Türkiye’deki ana omurgasını kaybeden örgüt, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelede çabaların temel eksenini, FETÖ’nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da bir güvenlik riski olduğu gerçeği oluşturmaktadır. Diğer taraftan, FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki hareket alanının daraltılması amacıyla idari tedbirler ve adli süreçler de devreye konulmuştur. FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabalar uzun soluklu bir mücadeledir. Hükümetimiz bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Etkinlikler kapsamında Büyükelçilikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade sergisi açılırken, ayrıca Lizbon Merkez Camisi'nde 12 Temmuz'da cuma namazında da 15 Temmuz şehitleri için hutbe okundu.



