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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz şehitleri Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da anıldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın toplantısı ve anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp tarafından, etkinlikte gazetecilere darbenin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ilişkin geniş bilgi verilerek, söz konusu gece yaşananların anlatıldığı belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Büyükelçi Alp, Türkiye tarihinde daha önce böyle bir vahşetin görülmediğini dile getirerek tankların o gece masum sivilleri kurşun yağmuruna tuttuğunu hatırlattı.

Geçen ay yerel hükümete yönelik darbe girişiminin yaşandığı Etiyopya’ya baş sağlığı dileklerini ileten Alp, Türkiye’nin seçilmiş hükümetlere karşı girişilen tüm yasa dışı girişimlerin karşısında olduğunu belirtti.

- “FETÖ yurt dışında var olmaya çalışıyor”

Türkiye’de desteğini kaybeden FETÖ’nün dikkate değer bir dönüşüm gerçekleştirerek yurt dışında var olmaya çalıştığını vurgulayan Alp, “Bu sebeple, FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına karşı savaş büyük bir önem kazandı. Çabalarımızın asıl gayesi halen faal olan FETÖ’nün diğer ülkelerin güvenliğine de bir tehdit oluşturduğunu göstermek.” diye konuştu.

Alp, yoğun diplomatik çabalar ve Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) girişimleri sayesinde Etiyopya’nın Harar şehrindeki okulların devralındığını, diğer okulların da yakında TMV’ye teslim edilmesini umduğunu söyledi.

Basın toplantısının ardından Büyükelçilik Konutunda yapılan şehitleri anma etkinliği İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Etkinliğe çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra Pakistan, Bangladeş ve Katar gibi ülkelerin yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
  1. 15 Temmuz
  2. darbe
  3. Etiyopya

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