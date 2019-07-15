15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri için tarihi Şehzadebaşı Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında şehit olanları mevlit okutarak andı. Tarihi Şehzadebaşı Camindeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa katılanların öğle namazını eda etmelerinin ardından Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler için dualar edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı programının sonunda, vatandaşlara, irmik helvası, lokum ve şerbet dağıtıldı.

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