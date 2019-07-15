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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'ne iştirak etti

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'ne katıldı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasının ardından, beraberindeki şehit yakınları ve gazilerle yürüyerek Beştepe Millet Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.

Millet Camisi'ndeki programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile Ankara'daki 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. 15 Temmuz Şehitler Abidesi
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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