Mersin’de bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve sivil toplumörgütü temsilcileri ile oda başkanları, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör şebekesi vatanımıza, birliğimize,beraberliğimize, kardeşliğimize istiklal ve istikbalimize kastetmiştir" diyen AK PartiMersin Milletvekili Hacı Özkan, "Aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşındaolduğu gibi, yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla dinine, vatanına, özgürlüğüne vehukuk düzenine sahip çıkmış, hain işgal girişimini, Allah’ın inayeti, CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ın ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnekolacak şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, FETÖ’nün 3 yıl önce 15 Temmuzgecesi kalkıştığı hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınadığını belirterek,"Yüce milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi söz konusu vatan olunca bir olmayı, birkez daha tüm dünyaya göstermiş, vatanına, bayrağına ve milli iradeye canıpahasına sahip çıkmıştır. Milletimizin huzuruna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmezbütünlüğüne yönelik yapılan bu girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, hiçkimsenin debuna gücü yetmeyecektir" diye konuştu.

"Türk milleti demokrasi ve cumhuriyetine sahip çıktı"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan damesajında,2016 yılı 15 Temmuz akşamı ülke olarak bir asra yaklaşan laik cumhuriyetin temelilkelerine, ağır bedeller ödeyerek elde edilen demokrasiye ve millet egemenliğinekarşı hain bir kalkışma yaşandığını hatırlatarak, "Bu darbe girişimini geçmiştarihimizdeki darbelerden ayıran ve daha tehlikeli yapan şey, bunun sadece askeriayağı olan bir kalkışma değil, emniyet, adliye ve sayısız kamu kurumunun da içindeyapılanmış olan FETÖ terör örgütünün dış destekli olduğu aşikar bir darbeteşebbüsü olmasıydı. Bundan da ayrıca dersler çıkartmak zorundayız.Önceliklehalk bunu kabul etmedi. Türk milleti demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıktı. Türk milleti Ata’sının izinde ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ dedi. İktidarla birliktemuhalefet de buna karşı koydu. Cumhuriyet yaşasın diye, demokrasimiz yaşasındiye, aziz ülkemiz bir Mısır, bir Irak, bir Suriye olmasın diye, korkmadan canlarını

veren, askeriyenin içinde darbeye karşı koyan ve direnen, emniyetin içinde darbeyikabul etmeyen ve direnen, karşı koyan asker, polis veya sivil tüm şehitlerimizi birkez daha rahmetle ve şükranla anıyoruz. O gün ülke içinde kutuplaşmaya başlamıştoplumu da birbirine düşürme planıydı bu darbe. Ama aklı selim Türk milleti bu tuzağadüşmedi. Birbirini düşman görmedi, darbecileri düşman gördü" şeklinde konuştu.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise 15 Temmuz’daki darbe girişimininülkenin hukuk sistemine, anayasal düzenine, demokrasisine, halkın egemenliğine,birlik ve beraberliğe yapılmış hain bir saldırı olduğunu söyledi.

Bugüne kadar gerçekleşen tüm darbelerin ve darbe girişimlerinin demokratik, laikve hukuk devletini ortadan kaldırmayı hedeflediğine vurgu yapan Yeşilboğaz,“Ülkemiz, darbelerden çok yara almıştır. Demokrasinin, silah zoruyla değiştirilmesininkabul edilmesi mümkün değildir. Millet iradesinin üstünde başka bir güç yoktur. Darbedeğil, demokrasi istiyoruz. Biz hukukçular, demokratik hukuk devletine kasteden tümyasadışı girişimlerin karşısında yer almaya devam edeceğiz” dedi.