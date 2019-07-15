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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. 15 Temmuz Şehitler Abidesi
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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