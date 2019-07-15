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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır: - "Darbe bütün anlamıyla insanlık suçudur. 15 Temmuz hain darbe girişimini halkın iradesi yok etmiştir. Millet kendi istikbaline ve iradesine 15 Temmuz'da sahip çıkmıştır"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:22
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, darbenin insanlık suçu olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimini halkın iradesi yok etmiştir. Millet kendi istikbaline ve iradesine 15 Temmuz'da sahip çıkmıştır." dedi.

Kızılay Güvenpark Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir araya gelen ve şehitler için dua eden dernek üyeleri, ''Darbe insanlık suçudur'', ''15 Temmuz hain darbe girişimini lanetliyoruz'' yazılı pankartlar açtı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Remzi Çayır, 15 Temmuz'da Türk siyasi hayatında ilk kez halkın darbecilere karşı meydanlara indiğini belirtti.

Daha önce yaşanan darbelerde halkın evinde, iş yerinde olup biteni seyrettiğini aktaran Çayır, "O günlerde bu millet sokağa çıkıp aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi darbeye 'dur' diyebilseydi, belki de 15 Temmuz şehitleri ve gazileri olmayacaktı, o kaos yeniden yaşanmayacaktı." diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin senaryosunu ABD'nin yazdığını, FETÖ'nün de taşeronluğunu yaptığını ifade eden Çayır, şöyle konuştu:

"Gerçek yalın, açık şekilde bellidir. Ortada 250 şehit vardır. Ölümün senaryosu, provası olmaz. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin arkasında oyun kurucu ABD vardır. Bu ülkede yapılan bütün darbelerde ABD'nin eli vardır. Sayın Cumhurbaşkanı halka 'meydana çıkın, şehirlerinize sahip çıkın' dediğinde, ABD'nin de FETÖ'nün de oyunu orada ters yüz edilmiştir.

Darbe bütün anlamıyla insanlık suçudur. Bundan sonra herkes bilmelidir ki 15 Temmuz hain darbe girişimini halkın iradesi yok etmiştir. Millet kendi istikbaline ve iradesine 15 Temmuz'da sahip çıkmıştır. Siyasi irade bu anlamda öncü olup, çok büyük bir sınav vermiştir. Millet Meclisi dimdik ayakta durmuş, millet seçtiklerini başkasına yem etmemek, eğdirmemek üzere sokağa çıkmış, 'irademe sahip çıkıyorum, seçtiklerime sahip çıkıyorum, demokrasime sahip çıkıyorum' demiştir."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:22
  1. Remzi Çayır
  2. Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği

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