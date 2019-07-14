0553 313 94 23

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi'nde anma programı düzenlendi - Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katıldı

14 Temmuz 2019 Pazar 17:03
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Öğle namazı öncesi başlayan program, Şehzadebaşı Camisi imam hatip ve müezzinleri tarafından sunulan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı programda, öğlen namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, namaz sonrası 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua etti.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sela okunmasıyla son buldu. Program sonrasında vatandaşlara lokma ikram edildi.

Programa Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede, Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, darbe girişimi sırasında TBMM Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kahraman, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve bazı iş adamları da katıldı.

- Şehit İlhan Varank'ın kabri ziyaret edildi

Program kapsamında 15 Temmuz gecesi Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeciler tarafından şehit edilen ve Şehzadebaşı Camisi'nin haziresine defnedilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabri de ziyaret edilerek dualar okundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:03
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. İlhan Varank
  3. Mustafa Varank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Taş’tan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür
    1. Başkan Taş’tan Belediye Başkanı..
    2. KKTC’de denizde boğularak hayatını..
    3. Başkan Yüce: “Mavi Bayraklı plajların..
    4. Konya'da komşu kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
    5. Yemen'de görevinden uzaklaştırılan..
    6. Seferler aksadı! Tramvay, önüne çıkan..
    7. 15 Temmuz şehitleri anısına ’trap ve..
    8. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    9. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    10. Çorum’daki uyuşturucu operasyonuna 4..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15..
    12. Palancıoğlu, "15 Temmuz günü aynı azim..
    13. Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan..
    14. Bu kadarına da pes! Otomobili bu hale..
    15. Çocuklar kaç yaşında tek başlarına..
    16. Polis harekete geçti! Isparta'da..
    17. Ülkücülerden 15 temmuz mesajı
    18. Kayserispor’da Levent kadro dışı..
    19. Şehit ve Gazi Aileleri Valiliğin..
    20. PKK’nın tuzakladığı EYP’leri..
    21. Diyarbakır’da bir genç Dicle Nehri’nde..
    22. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli..
    23. Başkan Işıldak’ın 15 Temmuz mesajı
    24. Müzik öğretmeninden 15 Temmuz marşı
    25. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    26. Elazığ’da 150 dönümlük alan kül oldu
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza..
    28. Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi..
    29. Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e..
    30. Rus basını ayağa kalktı: Türkiye..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!