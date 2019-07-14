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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine ile polis memuru Yunus Uğur mezarı başında anıldı

14 Temmuz 2019 Pazar 14:58
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine ile polis memuru Yunus Uğur mezarı başında anıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin Ali Hocalı Mahallesi'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı anma etkinliğinde Vali Demirtaş, baba Ali ve anne Senem Oruç'a sarılıp teselli ederek başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Şehitler için dua edip Allah'tan rahmet dileyen Demirtaş, ülkenin ve milletin geleceğini karartmayı amaçlayan hain darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadıklarını belirterek, tüm şehitlerin aileleri ve yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Demirtaş daha sonra darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki, Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un ise Buruk Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Anma etkinliğine, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra bazı milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:58
  1. 15 Temmuz
  2. Adana
  3. Adana Valisi Mahmut Demirtaş
  4. Ahmet Oruç
  5. Mehmet Oruç
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