İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin sembol mekanlarında, il ve ilçelerin demokrasi meydanlarında olacak.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'de gerçekleştirilen hain darbe girişiminin hemen ardından milli iradeye sahip çıkmak için sahaya inen Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de meydanlara inecek.

Kızılay ekipleri, Türkiye genelinde demokrasi şehitlerini anmak, gazilere minnet göstermek ve şanlı direnişe katılan milletin yanında yer almak için Türkiye'nin tüm meydanlarında vatandaşlarla yan yana olacak.

Meydanlarda hem ikram hem de kan bağışı araçlarıyla yer alacak olan Kızılay, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi ve istikbal direnişinin sembol mekanlarında vatandaşlara su, sıcak çorba-çay, kumanya ve benzeri gıda malzemesi ikramında bulunacak.

Ayrıca Türk Kızılayı, darbe gecesi şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder'in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan şehitlikte de bir tören düzenleyecek.

Ankara ve İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tüm programlarda yer alacak olan Kızılay ekipleri, 15 Temmuz 2016 gecesi gösterilen kahramanlığın canlı tutulması, hain darbe girişiminin unutulmaması için tüm birimleriyle alanlara çıkacak.

- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde meydanlarda olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'de demokrasiye sahip çıkılan bütün meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda "Kızılaycılar" olarak faaliyet göstereceklerini belirtti.

Kızılay'ın, yaşanan hain darbe girişimini "beşeri afet" olarak gördüğünü vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Nasıl ki 150 yıldır doğal afetlerde milletimizin yanında yer alıyorsak 'beşeri afetlerde' de milletimizin ve onun iradesinin yanındaki yerimizi aldık. Bu tür kalkışmalara karşı daha dirençli bir toplumun inşası için Kızılay olarak biz de üzerimize düşeni yapmak adına çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Özellikle gençlerimizi milli iradeye saygı ve o iradeye yönelik bir hamle sırasında neler yapacakları konusunda eğitiyoruz. Kızılayımız, geçen yıllarda demokrasi nöbetinin tutulduğu bütün meydanlarda, cadde ve sokaklarda faaliyet gösterdi. Nöbetler sırasında uzman personelimiz ve yüzlerce gönüllümüzle birlikte nöbete destek olduk. Milli iradeye sahip çıkan halkımızla birlikte Kızılay ekiplerimiz hem nöbet tuttu, hem de ikramlarıyla yer aldı. Aradan geçen zamanda da gerek şehit ailelerimizle gerekse gazilerimizle yan yana olduk, onlara her türlü desteği vermeye çalıştık. Bu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm ekiplerimizle yine meydanlarda olacağız."











