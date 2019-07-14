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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: - "15 Temmuz gecesi yaşananlar, Türkiye tarihinin tüm darbelerine milletin verdiği cevaptır. 15 Temmuz, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biridir"

14 Temmuz 2019 Pazar 10:51
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz gecesi yaşananlar, Türkiye tarihinin tüm darbelerine milletin verdiği cevaptır. 15 Temmuz, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İSTİB'in o gece ilk tepki veren kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu gece Türkiye'nin demokrasi geleneğine kastedilmiştir. Evde durma zamanı değil. Sokağa çıkıyoruz' dedik. Bu asil millet, o gece tek yürek olup darbenin karşısında dimdik durarak hakimiyetin kayıtsız şartsız kendinde olduğunu gösterdi. Türk demokrasisi o gece rüşdünü ispat etti. Bugün hapishanelerde çürüyen alçaklar o gece millete doğrulttukları silahların bedelini sadece bu dünyada değil, ahirette de ödeyecektir inşallah. 15 Temmuz günü milletin gösterdiği kararlı dik duruş, bundan sonra olabilecek benzer girişimlerin önünü kesecek en büyük engeldir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Türkiye tarihinin tüm darbelerine milletin verdiği cevaptır. 15 Temmuz, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biridir."

15 Temmuz gecesi önce bir karmaşa yaşandığını hatırlatan Kopuz, gecenin en önemli anının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti sokaklara çağıran konuşması olduğunu aktardı.

Türk milletinin 15 Temmuz’da adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı verdiğini belirten Kopuz, "O geceyi torunlarımıza gururla anlatmalı ve asla unutmamaları için çalışmalıyız. Millet, o gece sadece bir darbe girişimini engellemedi, aynı zamanda Türkiye’nin önündeki engelleri de elinin tersiyle itti ve aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzü hızlandırdı." ifadelerini kullandı.


- "Darbe ile başaramadıklarını ekonomik saldırılarla başarmaya çalışıyorlar"


Ali Kopuz, 3 yıl önce yaşanan darbe girişiminin artçı saldırılarının hala sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Darbe ile başaramadıklarını 3 yıldır kesintisiz süren ekonomik saldırılarla başarmaya çalışıyorlar. Ancak bilmedikleri, bu asil milletin her türlü oyunu bozmaya kadir olduğudur. 3 yıldır süren saldırıları da basiret ve sağduyusuyla atlatmayı başarmıştır ve başaracaktır. Biz inanırız ki, 'Onlar tuzak kurar, Allah da tuzaklarını başlarına geçirir...' 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan asil milletimizin asil mensuplarına borcumuzu ödememiz mümkün değildir. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum."


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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:51
  1. İSTİB

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