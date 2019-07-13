Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk milletinin tarihi boyunca ülkesine,bayrağına, milli ve manevi değerlerine birlik ve beraberlik içerisinde, bütün gücüylesahip çıktığını, bu değerlerine saldıran hainlere asla geçit vermediğini söyledi.

Su, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada,Türkiye’nin her alanda gösterdiği gelişimini hazmedemeyen FETÖ terör örgütü veonun uzantılarının, 15 Temmuz gecesi milleti, devleti ve ülke demokrasisini hedefaldığını belirterek, "Ancak milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ınçağrısıyla, O’nun önderliğinde yekvücut halinde, kendi silahını, tankını, helikopterini,uçağını kendisine doğrultan bu hainlerin karşısına dikilerek, kurşun ve bombalarabedenini siper ederek destansı bir dik duruş ile bu hainlere geçit vermemiş,devletine, istiklaline, demokrasisine ve istikbaline sahip çıkmıştır. Azizi milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kardeşlik ruhuyla bezenmiş kararlı duruşuyla, bundan sonra da benzeri saldırılara yeltenecek harici ve dahili düşman ve hainlere, emellerine asla ulaşamayacaklarını en güçlü şekilde göstermiş ve tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir" dedi.

Su, 15 Temmuz gecesi bu hainlere canını ortaya koyarak gösterdikleri cesaret ve kahramanlıkla ’dur’ diyen şehitlere rahmet dilerken, gazileri de şükranla andıklarını sözlerine ekledi.