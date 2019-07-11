SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yayımladığı mesajında “15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği tarihtir” ifadelerine kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, ülkemizin bölünmezliğine, halkımızın birlik ve beraberliğine yönelik iç ve dış düşmanlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin, bağımsızlık uğruna canını vermekten çekinmeyen milletimizin, devletiyle kenetlenmesi sayesinde önlendiğini hatırlattı. Mesajında, "Tarihin tozlu sayfalarında geçmişini unuttuğu, bir ve beraber olmanın gücünü küçümsediği için yok olan halklar vardır. Bizim tarihimiz ise birlik ve beraberliğimiz sayesinde kazandığımız zaferlerle doludur" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Dağlı, “Türk Milleti olarak, bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızın göklerde ilelebet özgürce dalgalanması en büyük amacımızdır. Bu uğurda canını vermekten çekinmeyen, her bedeli ödemeye hazır kahraman bir milletin evladı olmak hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlar, hainlerce gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine karşı koyarken vatanımız uğruna canını veren şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi olarak tarihini unutmayan, vatanını, milletini seven, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin adını tüm dünyada daha da güçlü duyuran bilim insanları yetiştirme gayretiyle çalıştıklarına vurgu yaptı.