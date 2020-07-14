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15 Temmuz

15 Temmuz demokrasi tren bileti nedir? Nasıl alınır?

15 Temmuz demokrasi tren bileti nedir? sorusu merak ediliyor. TCDD'den 15 Temmuz'a özel anı bileti sürprizi! TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulaması başlattı. Peki, 15 Temmuz demokrasi tren bileti nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-07-14 22:29:00 -
15 Temmuz demokrasi tren bileti nedir? Nasıl alınır?

15 Temmuz görseliyle giydirilen trenler seferleri boyunca normal fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilecek. Ancak 15 Temmuz Demokrasi treni ani bileti ise tamamen ücretsiz olarak, isteyen herkes tarafından alınacak.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, "www.demokrasitreni.com" internet adresi üzerinden oluşturulabilecek. Söz konusu biletler bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen TCDD, tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.

TCDD'nin açıklamasına göre, 15 Temmuz gecesi yaşana hain darbe kalkışmasında tarihe kazınan anların yer aldığı dijital biletler "www.demokrasitreni.com" internet adresinden oluşturulup paylaşılabilecek.

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