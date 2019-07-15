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15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi- TBMM Başkanı Şentop:- "Tarihimizin en karanlık günü ve gecesiydi. O yaşananları, hem hainlerin yaptıklarını hem de hainlere karşı milletimizin göstermiş olduğu direnişi, asil duruşu tekrar tekrar hatırlamamız lazım"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Şentop ve Soylu kabirleri tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anma programın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Şentop, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üçüncü yıl dönümü. Bizim tarihimizin en karanlık günü ve gecesiydi. O yaşananları, hem hainlerin yaptıklarını hem de hainlere karşı milletimizin göstermiş olduğu direnişi, asil duruşu tekrar tekrar hatırlamamız lazım. Bugün ona vesile oluyor. Bugün biz istikbalimize, vatanımıza, milletimize kastedenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağımızı göstermiştik, tekrar göstereceğimizi bütün dünyaya haykırıyoruz. Bugün ona vesile oluyor. Bunları hatırlamamız, hafızamızda canlı tutmamız gerekiyor."

15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ettiklerini ve dualar okuduklarını dile getiren Şentop, "Cenabıhak'tan milletimize bir daha bu şekilde bir karanlık günü ve geceyi yaşatmamasını dua ediyorum." dedi.

Anma programına Şentop ve Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bazı milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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