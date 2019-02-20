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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz:

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Iğdır’da AK Parti ve MHP’nin ortak aday çıkarak ittifakta uzlaşmaları bir Iğdırlı olarak bizleri son derece mutlu ve memnun etmiştir” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:00
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz:

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Iğdır’da AK Parti ve MHP’nin ortak aday çıkarak ittifakta uzlaşmaları bir Iğdırlı olarak bizleri son derece mutlu ve memnun etmiştir” dedi.


Abbas Gündüz, Iğdır’ın HDP İle PKK ile anılmasını asla istemediklerini ifade ederek, şu açıklamada bulundu:


“Iğdır halkı olarak her daim ülkenin birliği beraberliği ve menfaatinden yana olmuş insanlarız. Iğdır ilini HDP İle PKK ile anılmaktan kurtaran Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederiz. Devlet büyüklerimiz bu konuda üzerlerine düşeni yaptılar. Şimdi sıra biz Iğdır halkında. İnşallah 31 Mart’ta Iğdır’da Cumhur ittifakına sahip çıkacağız. Bu anlamda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Rehavete kapılmadan hep beraber gece gündüz çalışmalıyız. Iğdır’da Terör destekçisi partinin hayat bulmasına asla izin vermemeliyiz. Bu konuda Iğdır halkına olan güvenimiz tamdır. Iğdır’da vatanını milletini devletini ve bayrağını seven herkesi Cumhur ittifakı çatısı altında birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Bizim amacımız ve sevdamız güzel ilimiz Iğdır’a sahip çıkmaktır. Cumhur ittifakı kazanırsa kazanan Iğdır olacak, kazanan hepimiz olacağız. Gün birlik beraberlik ve kardeşlik günüdür. Kırgınlıkları küskünlükleri bir tarafa bırakarak Cumhur ittifakı adayımıza sahip çıkmalıyız. İnşallah 31 Mart’ta sözümüze talebimize kulak verip tek adayda karar kılan Cumhurbaşkanımızı ve Devlet Bahçeliyi mahcup etmeyeceğiz.”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:00
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