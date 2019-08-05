0553 313 94 23

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına palmiyeler dikildi

Turgutlu Belediyesi ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ederken çalışmalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda eksik olan bölgelere palmiye ağacı dikti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına palmiyeler dikildi

Turgutlu Belediyesi ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ederken çalışmalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda eksik olan bölgelere palmiye ağacı dikti.


Turgutlu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında eksik olan bölgelere palmiye ağacı dikim çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda palmiye ağaçlarının dikimi yapılırken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da ağaçlandırma çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirtti. Başkan Akın, “Yeşili seven, doğayı korur düşüncesinden hareketle bizlerde Turgutlu Belediyesi olarak eksik olan bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırdık. Gerek şehir merkezinde gerekse kırsal mahallelerimizde hem ağaçlandırma hem çiçek ekim çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında eksik kalan bölgelere palmiye ağacı dikerek hem görsellik açısından hem yeşillik açısından yeni bir görünüm kazandırdık” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya Rusya'ya nota!
    1. Japonya Rusya'ya nota!
    2. Thompson üzümünün Buldan’da deneme..
    3. Samsun’da 263 litre kaçak içki ele..
    4. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    5. Adanalı aşçılardan Mengen’de..
    6. Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu..
    7. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    8. Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2..
    9. Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya..
    10. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    11. Bakan Soylu'nun talimatı sonrası..
    12. Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri..
    13. Atatürk Üniversitesi eğitim ağını..
    14. Altın fiyatları
    15. Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı..
    16. Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye..
    17. Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük..
    18. İlk kurşun hikayesi ve...
    19. Ereğli’de zabıta denetimleri
    20. Trabzonspor tribünlerine yeni bir..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!