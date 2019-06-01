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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.


9 günlük Ramazan Bayramı tatilini için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Cuma akşamı başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar erkenden peronlarda hazır bekledi. Son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na girişlerde ticari taksiler ve araçlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri araçlar ve yolcular üzerinde inceleme yaparkengiriş ve çıkışlara da kontrol noktası kurdu.



“Şu anda bütün araçlar dolu”


Otogardaki son durumu anlatan seyahat şirketi yetkilisi Cengiz Öner, “Bilet ayırma çok. Bilet bulunmuyor. Şu anda bütün araçlar dolu. İlave arabalar yapıyoruz. Masrafları ağır olduğu için fazla araba bulamıyoruz. Vatandaş da perişan oluyor.Biz de perişan oluyoruz. Pazar-pazartesi gününe kadar böyle devam eder” dedi.



“Son dakika bilet almanın imkanı yok”


Biletini 15 gün önce aldığını ifade eden bir yolcu, “Şu anda Alanya’ya yolculuk yapmayı düşünüyorum. Otogara giriş baya sorun olduğu için erkenden burada oldum. Son dakika bilet almanın imkanı yok. Ek seferler koyduk diyorlar ama onlar bile dolu. Özellikle bayram öncesi erkenden bilet alması daha iyi olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Hatay’a doğru yola çıkan otobüs şoförü Necat Nazlı, “Sabah biz gelirken çok yoğunluk vardı. Herhalde akşam üstü daha çok olacak gibi gözüküyor. Normalde 16 saatte gidiyoruz. Herhalde bugün 23-24 saati bulacak gibi görülüyor. Maalesef çok yoğunluk var. Biletlerini bir hafta on gün önceden alanlar var. 10 günden beri bilet yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
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