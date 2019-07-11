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15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, açıldığı günden bu yana her yaştan insanın yoğun ilgisini gördü.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, açıldığı günden bu yana her yaştan insanın yoğun ilgisini gördü. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan müze yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü öncesi, ziyaretçi akınına uğradı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “İletişim toplumunun sosyal ve insani haklarını askıya alacak bir olaya karşı imtihanını gözler önüne sermesi açısından Dünya’da bir ilk olması ve milli şahitliğimizin bir nişanesi” olarak gördüğü 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde, 7’den 70’e binlerce insanı ağırladı. 12 Temmuz 2017’den bu yana 50 bin yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiye ev sahipliği eden müze, darbe girişimini dakika dakika yansıttı. Tankların köprüyü kapatmasından darbenin bastırıldığı ana kadar geçen karanlık geceyi aydınlığa çeviren halk mücadelesi, müzenin öznesi oldu.


Ziyaretçler ne dedi


18 yaşındaki Cennet Güler, yapılan müzenin etkileyiciliğine dikkati çekerek, “15 Temmuz Gecesi açıkçası dışarı çıkamamış ve çok üzülmüştüm. O kadar duygulandım ki gözlerim doldu. İnsanların o günkü mücadelesi gerçekten takdire şayandı. Çok güzel olmuş dekorasyon, şehitlerimizin fotoğrafları çok beğendim. 3 yıl geride kalmasına rağmen bu kadar güzel ifade edilebilmesi çok etkileyici. Teknoloji günümüzde gelişiyor sürekli. İnsanları etkileme açısından fotoğrafları, efektleri çok uygun olmuş. Daha göze hitap ediyor” dedi.


Osman Yılmaz ise, “Burası farklı duygular kattı bana. Ortamı atmosferi çok farklı. İnsan girince bile tüyleri diken diken oluyor. Her bir köşesinde o gece şehitlerimizin resimleri var. Bize onları ve o gece yaşananları hatırlatmak ve o günü tekrar yaşamamamız için iyi anlatım yapılmış. Güzel Sanatlarda okuyan arkadaşların yaptığı resimlerin her birinde farklı bir his farklı bir duygu var” şeklinde konuştu.


15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni ziyarete gelen 75 yaşında olan Sefer Şirikçi de, “15 Temmuz’u korkunç bir gün olarak niteliyorum. Çocuğum bana saat 11 gibi haber vermişti. Televizyonda da darbe olduğunun haberini görünce fırlayarak çıktım dışarı. Müze oldukça güzel ve her şeyi açık açık anlatıyor. O olayları dakika dakika ifade ediyor. O anı tekrar burada heyecan içerisinde yaşadım. Şunu da ifade etmek istiyorum eğer darbe olsaydı Türkiye bugün Suriye’de yaşananları yaşayabilirdi. Çok şükür atlattık” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz Demokrasi Müzesi hakkında


Dünya’nın ilk dijital müzesi niteliği taşıyan 15 Temmuz Müzesi, içinde bulundurduğu yüzlerce telefon, tablet, televizyon, güvenlik kamerası monitörleriyle 15 Temmuz gecesine götürürken, eşsiz anlatımıyla ziyarete gelenlerin zihninde o geceyi tekrar canlandırma imkanı sunuyor. Türkiye’nin ilk 15 Temmuz konulu olma özelliğine sahip müze, darbe girişiminin bir yansıması olarak tüm duvarları yeni nesil müzecilik bakış açısıyla teknolojik alt yapılarla hazırlandı. Düzensiz ve asimetrik bir perspektif ile ele alınarak “o gün” yaşanan atmosfer, mekansal olarak yeniden üretildi. Darbe girişiminin tüm süreci; ışık ve ses yerleştirmeleri, tablet ve telefonlar, televizyon ve güvenlik kamerası monitörü üzerinden kronolojik olarak ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor. Müzede, ziyaretçilere "tanıklık" hissini yaşatma amacıyla TRT’deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, FaceTime konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi ile halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anlar sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Müzenin dış cephesinde, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerin adının yazdığı bir anıt duvar bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
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