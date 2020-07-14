15 Temmuz 2016 günü her şey çok normal başladı. Elbette bu sadece vatandaşlar için geçerliydi. Kendilerine Yurtta Sulh Konseyi ismini veren bir grup ise gece saatlerinde yurtta bolca kan dökmeyi hayal ediyordu. Ancak bu hain plan gerçekleşmedi. Türk milleti demokrasisine dokundurmadı.

15 Temmuz darbesini ilk kim haber verdi?

15 Temmuz’un ardından pek çok kişi kendilerine Yurtta Sulh Konseyi ismini veren grubun darbe girişimine 22.00 sularında başladığını, içeriden MİT’e bilgi akışı olup olmadığını merak etti.

15 Temmuz 2016 saat 23.45’te TRT’den darbe bildirisi yayınlandı. 00.25’te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları meydanlara davet etti. 16 Temmuz sabahı ise hainler yakalandı ve kanlı gece sona erdi. En çok merak edilen konu ise darbeciler arasından hükümete bilgi aktarımı olup olmadığıydı.

Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli pilot binbaşı 15 Temmuz 2016 öğle saatlerinde kendisine o gece çok kan döküleceğinin söylendiğini ve görevinin başında olması söylendiğini açıkladı. Bu bilgiyi aldıktan sonra söz konusu pilotun Millî İstihbarat Teşkilatı’na giderek duyumlarını aktardığı biliniyor.