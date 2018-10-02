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Fuat Oktay: 15 Temmuz darbecileri TSK mensubu değildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını gerçekleştirilenlerin TSK mensubu olmadığını, "aciz ve satılık zavallılar" olduğunu söyledi.

02 Ekim 2018 Salı 12:16
Fuat Oktay: 15 Temmuz darbecileri TSK mensubu değildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamasında "Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler, ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlarla hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.      

Ayrıntılar birazdan...

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:16
  1. Fuat Oktay
  2. FETÖ
  3. 15 Temmuz
  4. haberler

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