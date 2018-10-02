Fuat Oktay: 15 Temmuz darbecileri TSK mensubu değildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamasında "Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler, ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlarla hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.

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