Fuat Oktay: 15 Temmuz darbecileri TSK mensubu değildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını gerçekleştirilenlerin TSK mensubu olmadığını, "aciz ve satılık zavallılar" olduğunu söyledi.02 Ekim 2018 Salı 12:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamasında "Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler, ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlarla hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.
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