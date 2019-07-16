0553 313 94 23

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 3.

16 Temmuz 2019 Salı 01:29
15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da binlerce kişinin katılımıyla anıldı. Gerçekleşen programda konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “3 yıl geçti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından birisi de Sakarya idi. Sakarya Valiliğini almak isteyen darbeci askerler yolları tanklarla kapatmak istemiş, vatandaşların da desteği ile darbe girişimi başarısız olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe girişiminde bulunulmasının 3. yıl dönümünde Sakarya’da binlerce kişi Demokrasi Meydanı’nda buluştu. Gerçekleşen anma gecesine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, belediye başkanları, vali yardımcıları, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program mehteran takımın gösterisiyle başladı. Daha sonra sahneye çıkan Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık şehitler için dua ettirdi.



Hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek


Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "15 Temmuz; milli iradenin vesayete, milletimizin hainlerin karşısında vatanı, bayrağı, özgürlüğü için ortaya koyduğu duruşun adıdır. 15 Temmuz; meydanlara koşan, tanklara silahlara göğsünü siper eden milletimizin kahramanlık destanı yazdığı gecedir. Bu destan unutulmadı! Unutulmayacak. Ben, bu necip milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum. Öyle bir millet ki! vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan asil bir millettir, bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir. Hain darbecilerin ülkemizi ele geçirmek istedikleri 15 Temmuz hadisesini hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Çocuklarını, eşini, anne-babası ile helalleşip, ülkesi için sokaklara koşan şehitlerimizi unutmayacağız. Gözünü kırpmadan kurşunların karşısına dikilen, tankların altına yatan gazilerimizi unutmayacağız. FETÖ’nün başarılı olması için bekleyenleri, darbecilerin yanında yer alanları unutmayacağız. Türkiye dünya mazlumlarının umudu, o gece bizden iyi bir haber bekleyen gönül coğrafyamızın son kalesidir” diye konuştu.



"3 yıl geçti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"


Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, "15 Temmuz’da milli iradesine, vatanına, valiliğine sahip çıktığını gösteren çok kıymetli Sakaryalılar hepinizi saygı ile selamlıyorum. Üzerinden 3 yıl geçti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Öyle bir ihanetti ki bin yıldır yaşadığımız bu toprakların üzerinde emsali görülmemiş bir ihanet idi. Bu milletin malıyla alınmış olan silahı bu millete çevrildiği bir ihanetti. Ama başaramadılar. Bugünü bize yaşatan hainler hem demokrasimize hemde bu ülke topraklarına kast etmişlerdir. Aynı hain emeller yine çıksa bu millet karşısında yok olmaya mahkum olacaklardır. Bu alanı dolduran siz Sakaryalıları gördükçe inancımız artıyor" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 01:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    2. Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    3. Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    4. Mide ekşimesi neden olur? Mide..
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. Osmaneli 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    7. Aydın'da kar maskeli soygun güvenlik..
    8. Tatvan’da “15 Temmuz Demokrasi ve..
    9. Sivasspor'un Bolu kampı
    10. Yemen'deki taraflar arasındaki..
    11. Beyaz kıyafetten leke nasıl çıkar?..
    12. Karaman, 15 Temmuz için tek yürek oldu
    13. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    14. 850 siteyi erişime kapatan Türk..
    15. Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
    16. Kırklareli’de binler "Milli Birlik..
    17. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    18. 15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında..
    19. Wimbledon 2019 finalist kim oldu?..
    20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    21. Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve..
    22. Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
    23. Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
    24. Bozüyük’te 15 Temmuz Demokrasi ve..
    25. Yağmuru aldırmadan, 15 Temmuz..
    26. Kırşehir’de halk Cacabey Meydanı’nda..
    27. Başkent’te ve tüm Türkiye’de 90 bin..
    28. Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
    29. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    30. 11. Kalkınma Planı görüşmeleri
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?