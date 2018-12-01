TAHRAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile bir araya gelen İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Abuzer İbrahimi Torkeman, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu girişimin başarısız olmasında Türk insanının dinine bağlılığı ve mutedil bir dini düşünceye sahip olmasının çok etkili olduğunu söyledi.

Ürdün, Katar ve İran'ı kapsayan 6 günlük bölgesel ziyareti kapsamında Tahran'da bulunan Erbaş, İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Torkeman ve Cumhurbaşkanı Asistanı Hüccetulislam Ali Yunusi ile görüştü.

Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kudüs bilincinin diri tutulması için programlar düzenlediklerini belirterek, Mescid-i Aksa'ya daha fazla ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"İslam dünyasının iki güçlü ve önemli ülkesi Türkiye ve İran’ın alimlerine düşen Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs davasına daha güçlü sahip çıkmaktır. Müslümanların şehirle olan dinî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlarını yüksek sesle dile getirmektir."

Erbaş, son yıllarda iç çatışmalarda büyük acılar çeken gençlerin dini hassasiyetlerinin azaldığını ve ümmet olarak bu mazlum nesli kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya bulunduklarını ifade etti.

- "15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından son derece mutluyuz"



İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Torkeman da Türk mevkidaşının görüşlerini paylaştığını dile getirdi.

Torkeman, Tahran yönetiminin siyasetinin de bu doğrultuda olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan kurtulması ve Kudüs bilincinin gelişmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

15 Temmuz başarısız darbe girişimine de konuşması sırasında değinen Torkeman, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından son derece mutluyuz. Bu girişimin başarısız olmasında Türk insanının dine bağlılığı, mutedil bir dini düşünceye sahip olmasının çok etkili olduğunu söylemek lazım. İranlılar olarak bu açıdan Türkiye'ye minnettarız. Ayrıca şunu da belirtmek lazım ki Ehl-i Beyt sevgisi ve Farsça, Türkiye üzerinden yayıldı."

Torkeman, Osmanlığı İmparatorluğu döneminde 630 yıl boyunca hilafeti elinde bulunduran ve 20 milyon kilometrekare toprağa sahip olarak Türkiye'nin o dönemde de İran ile hiçbir sorun yaşamadığını ve ilişkilerin her zaman iyi bir seviyede olduğunu anlattı.

Erbaş ile İran Cumhurbaşkanı Asistanı Hüccetulislam Ali Yunusi'nin görüşmesinde de karşılıklı iş birliği ve yardımlaşma konuları ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tahran'daki temasları kapsamında dün ve bugün İran Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki, İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Kumi ve Hamaney'in Hac İşleri Temsilcisi Gazi Asker ile görüşmüştü.

