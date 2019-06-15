15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapıldı

15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ve Ankara’dan sonra en önemli ayaklarından biri olan Malatya’da 3 yıllık süreç zarfında FETÖ/PDY ile ciddi anlamda mücadele edildi. Yürütülen soruşturmalarda şuana kadar 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapılırken toplam 2 bin 244 dava açıldı.

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. O kara gecenin ayak seslerinin en çok hissedildiği illerden biri olan Malatya’da da, şimdiye kadar yürütülen soruşturma ve davalarla hain yapılanma deşifre ediliyor.

2.Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının darbeci askerler tarafından ele geçirilmesi ile kalkışmanın önemli ayaklarından olan Malatya’da, hainler emellerine ulaşamamış ve kalkışma bastırılmıştı. Darbe kalkışmasının şüphelilerinden dönemin 2. Ordu Komutanı olan Orgeneral Adem Huduti’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda askerin yargılandığı dava 14 ayda sona erdi ve darbeci askerlere ceza yağdı.

2. Ordu Komutanlığında darbe kalkışması

Malatya’da darbe gecesi en hareketli yerlerden biri 2. Ordu Komutanlığı karargahı oldu. Kalkışmanın ilk saatlerinden itibaren sıcak anların yaşandığı karargahta ertesi güne kadar süren direnişin sonunda aralarında eski ordu komutanı Adem Huduti’nin de aralarında olduğu çok sayıda asker gözaltına alındı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasında aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Huduti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun’un da bulunduğu 76 sanık, dava için özel hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu’nda 7 Mart 2017’de ilk kez yargılanmaya başlandı.

İlk duruşması 2 hafta süren ana davada dönemin 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve 2. Ordu Harekat Başkanı Albay Erkan Varol ile tanık olarak dinlenen FETÖ’nün sözde Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu iddia edilen ve Genelkurmay çatı davasında tutuklu yargılanan eski kurmay albay Bilal Akyüz’ün verdiği ifadeler birbiriyle çelişti.

Sanıklar duruşmada yaptıkları savunmada her ne kadar kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmezse de ortaya çıkan HTS kayıtları darbe günü sanıkların birbirleri ile yaptıkları görüşmeleri gün yüzüne çıkardı. HTS kayıtlarına göre dönemin 2. Ordu Harekat Başkanı Albay Erkan Varol’un, Bilal Akyüz ile 9 kez görüştüğü belirlendi.Yine duruşmalar sırasında darbecilerin merkez olarak kullandığı Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nden Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’nün de defalarca arandığı yine HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Dava dosyasına giren kayıtlara göre o gün yapılan aramaların eski Akıncı Üssü Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim ve emir astsubayı Fatih Aslantaş ile 143. Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli’ye ait olduğu da belirlendi.

Dava dosyasına giren belgelere göre tutuklu sanıklardan dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık ile 171. Filo Komutanı Metin Çivilibal’ın da aynı gün Akıncı Üssü ile irtibat halinde oldukları tespit edildi.

Darbe girişimi gecesi, Malatya Havalimanı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının ortak kullandığı ana pistler, havaalanındaki itfaiye ve iş araçları ile Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, otobüs, iş makinesi ve kamyon ve otobüslerle tamamen kapatılarak, uçakların kalkış ve iniş yapması engellenmişti.

Sanıklara ceza yağdı

Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti Malatya İl Başkanlığının da müdahil olduğu dava yaklaşık 14 ay sürdü.

7 Mart 2017’de başlayıp, 4 Mayıs 2018’de sona eren davada mahkeme heyeti, 76 sanıktan 14’ünü ağırlaştırılmış müebbet, 2’sini müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yine dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’ye ‘Cebir ve şiddet kullanarak Turkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım’ suçundan 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun’un ise beraatına hükmetmişti.

Karar duruşmasında dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş, eski albaylar Bahadır Erdemli, Erkan Varol, Mustafa Özkan ve Tayfun Tuna, eski yarbaylar Ahmet Üçbudak ve İsmail Akın, eski binbaşılar Eyüp Kök, Metin Çivilibal, Tuncay Öztürk ve İbrahim Dede ile eski yüzbaşı Kemal Keskin hakkında ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Mehmet Ergün ve üsteğmen Hüseyin Çakıcı’ya ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan İbrahim Dede’ye, 15 Temmuz Gazisi Enes Gün’ü yaralamaya yönelik eylemi nedeniyle 24 yıl, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş’ı da ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Davada, tutuklu yargılanan eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun’un da aralarında yer aldığı 57 sanık ise beraat etti.

3 yılda 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapıldı

15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca birçok soruşturma başlatıldı.Emniyet ve Jandarma’nın yaptığı operasyonlar ile yaklaşık 3 yıl içerisinde gözaltına alınan 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında şuana kadar 2 bin 244 iddianame hazırlanarak kabul edildi ve dava süreçleri tamamlandı. Şuan da mevcutta ise bin 104 kişi hakkında ise açılan soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.