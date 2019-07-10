15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı. 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı. 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
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