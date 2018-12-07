"15 Temmuz, bir milletin karşılaşabileceği en büyük felaketlerden biridir"

KASTAMONU (AA) - Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, "15 Temmuz, bir milletin karşı karşıya kalabileceği en büyük felaketlerden, acılardan biri. O gece kendi ordusunun içine sızmış bir grup hain, milletin kıt kanaat imkanlarla oluşturduğu tanklarını, uçaklarını, tüfeklerini kullanarak kendi milletine saldırdı." dedi.

Davutoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi'nce Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen "Duruş Konuşmaları: Bilgi, Bilinç ve Ahlak" konferansında yaptığı konuşmada, başbakan başdanışmanı olduktan sonra ara verdiği akademik çalışmalarına Mayıs 2016'da başbakanlıktan ayrıldıktan sonra yeniden döndüğünü söyledi.

Bu dönemde 15 Temmuz olayının yaşandığına dikkati çeken Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Tam bu çalışmalar içerisindeyken 15 Temmuz söz konusu oldu. 15 Temmuz, bir milletin karşı karşıya kalabileceği en büyük felaketlerden, acılardan biri. O gece kendi ordusunun içine sızmış bir grup hain, milletin kıt kanaat imkanlarla oluşturduğu tanklarını, uçaklarını, tüfeklerini kullanarak kendi milletine saldırdı. O gece, yerel ve ulusal kanallara bağlanıp bütün milletin ayağa kalkışına destek olarak direniş çağrısında bulundum. Bir yandan da darbe olsa şen şakrak şekilde neredeyse düğün yapacak olan uluslararası kanallara bağlanarak, 'Bu gece bazıları için karanlık bir gece senaryosu olabilir ama bu milletin şanlı direnişi, yarın sabah aydınlık bir güne Türkiye'yi başlatacaktır' çağrıları yaptım."

O gece gençlerin kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Davutoğlu, "Kendi meclisini bombalayan hainler, bu milletin okullarında, bu topraklarda yaşayan çocuklardı. Bir sapkın ideoloji onları aldı ve robot haline dönüştürdü. Kendi milletine saldırmadan çekinmeyen bir robot. Öbür yandan ise daha Cumhurbaşkanımızın çağrısı olmadan sokaklara çıkan, kahramanlık destanı yazan gençler vardı, bir millet vardı. Bir daha bu vatan içinden hain bir topluluğun gençleri aldatmaması için o gece kendini feda eden şehitlerimize borç olarak 'Duruş' kitabının fikri doğdu." diye konuştu.

Davutoğlu, konferansın sonunda "Duruş" kitabıyla ilgili bilgi verdi.

Konferansa Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanı Fatih Köse ile davetliler katıldı.

Program kapsamında "Osmanlı'dan Bugüne Kastamonu'da Basılan Eserler" sergisinin açılışı da yapıldı.