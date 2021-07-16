'15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışıdır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin kendilerine büyük bir umut bıraktıklarını dile getirdi. Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

Büyük üstünlük, haslet

“Umudumuz bizi teslim alıp ellerimizi, zihinlerimizi kelepçelemeye ve bizi tutsak yapmaya çalışanlara karşı hem özgür hem de bağımsız bir Türkiye bırakmalarıdır. 15 Temmuz bir ruhtur. Sadece Türkiye’ye bir darbe girişimi değildir. Bir milletin ayağa kalkışıdır, kıyamıdır. Umudumuz o kıyamın devam etmesidir. 15 Temmuz olmadan 3 saat, 4 saat, 24 saat ve 48 saat önce hiçbirimizin aklından böyle bir şey geçmiyordu. Tam da kıyam hali bu demektir. Aklından geçmeyen ama karşı karşıya kaldığında hiçbir şeyi düşünmeden ayağa kalkmaktır ve fedai can edebilmeye hazır olabilmektir. Bu milleti diğer milletlerden ayıran en büyük üstünlük ve özellik budur.”

Şehit ailelerine minnettarız

Soylu, şehit ailelerine “Siz bu millet için çok kıymetlisiniz. Biz, millet olarak size ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Allah (CC) bizi size mahcup etmesin. Allah (CC) sizin karşınızda bizim yüzümüzü yere eğdirmesin” diye seslendi. Ayrıca “Neresinden bakılırsa bakılsın, 15 Temmuz 2016 gecesinde bu milletin hali, bir asalet halidir” ifadesini kullanan Soylu, şu görüşleri paylaştı: “Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta, Kore’de... Her zaman son noktayı koyan, zulmü elinin tersiyle iten bu milletin doğal halidir. Şu hakikat ki 15 Temmuz, alelade bir darbe kalkışması değildir. Her ayrıntısıyla hesaplanmış, küresel sahipleri ve yerel hainleri olan bir gecedir. Gecesi, sabahı ve yarınlarıyla hesaplanmıştır. Ancak hesap edilmeyen tek noktası, halkın asaleti, cesaretidir ve Allah’ın (CC) bu millete olan sevgisidir.

Dönüşüm yaşanıyor

Aziz milletimiz o hesaplanmış geceyi bir hesaplaşma geçesine çevirmiştir. Yıllardır darbelerle, operasyonlarla, terör olaylarıyla, kardeş kavgalarıyla adeta nefes aldırılmayan demokrasimize bütün fertleriyle sahip çıkmıştır. 15 Temmuz hadisesinden sonra yaşanan büyük değişim, terörle mücadelemizin artarak ve daha kararlı şekilde sürdürülmesi, o karanlık gece ortaya koyduğumuz güçlü iradenin neticesidir. Bugün devletimize ve kendi gücümüze olan inancımız; üretimin her alanında, tarımda, sanayide, hizmet sektöründe atılan kararlı adımlar; elde ettiğimiz büyüme rakamları; uluslararası alanda artan etkinliğimiz ve saygınlığımız; yine o gecede ortaya koyduğumuz irade ile ortaya çıkarttığımız derslerin neticesidir.

Güçlü lider

15 Temmuz ve sonraki süreçte güçlü bir liderlik ortaya koyarak Türkiye’ye yeni bir ufuk açan, özgüvenimizi yeniden ayağa kaldıran ve küresel bir zulüm düzenine kafa tutan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; aziz milletimiz, her zaman rahmet ve şükranla andığımız şehitlerimiz ile gazilerimiz bu kahramanlık destanının en önemli paydaşlarıdır. 2023, 2053, 2071 hedeflerimizin mimarlarıdır.”