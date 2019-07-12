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15 Temmuz belgeseli hükümlüleri duygulandırdı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gösterimi yapılan “İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi” belgeseli hükümlüleri duygulandırdı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:19
15 Temmuz belgeseli hükümlüleri duygulandırdı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gösterimi yapılan “İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi” belgeseli hükümlüleri duygulandırdı.


Şehit Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe kurum çalışanları ile ceza evindeki hükümlüler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Aslanbaş, 3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletinin milli iradesine karşı düzenlenen darbe girişiminin, ülkeyi kaos ortamına sürüklemeyi amaçladığını söyledi. Aslanbaş, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, meclisini, yargısını, istihbarat teşkilatını, emniyet ve silahlı kuvvetlerini teslim almayı amaçlayan ve bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan çekinmeyen hainlere karşı, ülkemizi kurtarmak için canlarını hiçe sayan bütün şehitlerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.


Konuşmanın ardından “İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi” belgeselinin gösterimi yapıldı. Hain darbe girişiminde yaşananları bir kez daha hatırlayan hükümlüler, duygu dolu anlar yaşadı. Darbecilere karşı vatanı savunurken şehit ve gazi olan vatandaşları görenler, gözyaşlarını tutamadı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:19
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