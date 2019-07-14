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15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic: - "Sırbistan, üç yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyor. Türkiye ile her türlü terör ve organize suça karşı mücadele etmek istiyoruz"

14 Temmuz 2019 Pazar 15:06
15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi

BELGRAD (AA) - Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, ülkesinin üç yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiğini vurguladı.

Stefanovic, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı" etkinliğine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i temsilen katıldı.

Etkinlikte konuşan Stefanovic, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin Sırbistan için de büyük önem taşıdığına işaret ederek "Üç yıl önceki darbe girişiminde Türk halkı ve devletini yenebileceğini düşünenler, Türk halkından güçlü ve etkili bir cevap aldı. Türk halkının isteğine saygı duyulmalı zira halkın söylediği kanundur." dedi.

Sırbistan'ın üç yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiğini belirten Stefanovic, "Türkiye ile her türlü terör ve organize suça karşı mücadele etmek istiyoruz. İki ülkenin cumhurbaşkanları Vucic ve Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle iki ülke arasındaki iş birliği her alana yansımış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Stefanovic, dış ticaret hacminin bir milyar dolardan fazla olduğuna dikkati çekerek Türkiye ile iş birliğine devam edeceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic de Sırbistan'da 400'den fazla Türk firmasının bulunduğunu ifade ederek yeni yatırım alanlarının açılmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de FETÖ ile mücadeleye her zaman destek veren Sırbistan makamlarına teşekkür etti.

Etkinliğe ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Predrag Perunicic katıldı.

- Belgrad'da "Dostluk Bisiklet Yarışı"

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde Sırbistan Bisikletçiler Birliği iş birliğinde, Salcano sponsorluğunda gerçekleşen bisiklet yarışı Belgrad sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Bisiklet yarışında erkeklerde Slovakyalı Martin Haring birinci olurken, kadınlarda Bosna Hersekli Lejla Tanovic yarışı kazandı.

Belgrad'daki yarışa katılan Türkiye Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Nadir Yavuz, geçen hafta Balkan Şampiyonası'nda yarıştıklarını belirtti.

Türk Milli Takımı'ndan Abdülkadir Kelleci erkeklerde üçüncü, Azize Bekar ise genç kadınlar kategorisinde birinci oldu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:06
  1. 15 Temmuz
  2. açıklama
  3. Sırbistan

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