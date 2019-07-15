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15 Temmuz anısına şehitliklere karanfil bırakıldı

Çanakkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitliklere karanfil bırakıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
15 Temmuz anısına şehitliklere karanfil bırakıldı

Çanakkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitliklere karanfil bırakıldı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bütün yurtta olduğu gibi Çanakkale’de de kutlanıyor. Saat 11:30’da başlayan programda, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın da aralarında bulunduğu protokol heyeti, Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek, şehitliklere karanfil bıraktı. Şehitler Abidesi Camii’ne geçilerek dualar edildi, Kur’an-ı kerim ve mevlid-i şerif okundu. Vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu.


Öte yandan Çanakkale’deki kutlamalar gün boyu devam edecek. Saatler 20:00’yi gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanından İskele-Demokrasi Meydanına ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’ yapılacak. İskele-Demokrasi Meydanında saat 20:30’da yapılacak olan programda ise deniz taşıtlarının ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ selamlaması, Çanakkale Mehteran Derneği gösterisi, kum sanatı gösterisi gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Bu programda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da bir konuşma yapacak. Saat 23:25’te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın programı naklen yayımlanacak. 15 Temmuz Camilerde saat 00:13’te selalar okunmaya başlanacak.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
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