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15 Temmuz anısına Kızılay’a kan bağışı

Adana Polis Okulu öğrencileri, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirerek, hain darbe girişiminin yıldönümünde Kızılay’a kan bağışında bulundular.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
15 Temmuz anısına Kızılay’a kan bağışı

Adana Polis Okulu öğrencileri, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirerek, hain darbe girişiminin yıldönümünde Kızılay’a kan bağışında bulundular.


15 Temmuz 2016 tarihinde de; hain darbe girişimine engel olmak, Milli iradeye sahip çıkmak için sahaya inen ve vatandaşların yanında olan Kızılay, Adana Polis Okulu Müdürlüğü işbirliğinde, öğrencilerden kan bağışı aldı.


Yaptıkları kan bağışıyla “bizler kanımızla canımızla bu vatanı korumaya yemin ettik. Hiçbir düşmanca tavra geçit vermeyeceğiz. 1000 yıldır bu coğrafyada bizler nöbet halindeyiz” mesajı veren Polis Okulu öğrencilerini kutlayan Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, bağış sırasında öğrencileri tek tek kutladı. Başkan Saygılı, “Bu necip milletin evlatları, kahraman polisleri göğsünü siper eden tüm vatan evlatlarını tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Bizler kadimden bu yana bu vatanda ev sahibiyiz. Birliğimize, beraberliğimize vatanımıza kimsenin göz dikmesine müsaade etmeyiz” dedi.


15 Temmuz’un bir diriliş destanı, bir istiklal mücadelesinin adı olduğunu belirten Başkan Saygılı, anlamlı iş birliğinden dolayı Polis Okulu Müdürü Naim Cengiz’e de teşekkür etti.


Öğrencilerle birlikte kan bağışı yapan Okul Müdürü Naim Cengiz ise, “Bu anlamlı günde Kızılay ile iş birliği içerisinde kan bağışında bulunuyoruz. Bu vatan için, bu ülke için Türk polisinin kanıyla canıyla her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu herkes bilmeli” diye konuştu.


Ramazan Saygılı, 500 ünite kanın bağışlandığı törenin ardından Polis Okulu Müdürü Naim Cengiz’e teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
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