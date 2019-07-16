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15 Temmuz anısına

Gazetemiz okurlarından Nur Sultan Turhan, "15 Temmuz anısına" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:03
15 Temmuz anısına

Nur Sultan Turhan

Tarih 15 Temmuz 2016’yı gösteriyordu. Her şey allak bullaktı. Karanlık bir geceydi. İşte o gün Türkiye, siyasi tarihinin en ağır saldırısını yaşamıştı. Savaş uçakları, tanklar ve helikopterle 15 Temmuz 2016 tarihinde içerden ve dışarıdan Türkiye’yi kuşatmaya çalışan Türk düşmanları kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokaklarda darbeye direnen halkın üzerine tankları sürmüştür. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan darbe girişimi bozguna uğramış, halkın müthiş direnişiyle geri püskürtülmüştür. Darbeyi gerçekleştiren vatan hainleri ağır cezalar almıştır. Direnişe geçen halkımız vatan aşkıyla, iman gücüyle, tekbirler getirerek meydanlara indi ve günlerce demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinden beri Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaşananlar henüz unutulmadı. Türkiye’nin hainlere yönelik verdiği bu acı gün mücadelesinde 251 tane şehit verdik, 2196 vatandaşımız ise yaralandı. Darbeciler yenik düştü, zafer inananların oldu. 15 Temmuz ülke ve toplum, tarihimiz açısından bir milat noktasıdır. Türk milletinin yeniden dirilişi ve şahlanışıdır. Dünyanın dört bir tarafından bizimle beraber adalet ve özgürlük mücadelesi veren tüm mazlumların, tüm inananların zaferidir.

28 Şubat irtica maskesini kullanarak İslami omurgaya ağır bir darbe vurmuştu. 15 Temmuz’da daha tehlikeli bir yol izlendi, din istismarı yapıldı. Din istismarı yapan bir cemaat kiralandı ve ülkenin darbe girişiminde kullanıldı. Cemaat maskesi ile bütün cemaatler hedef tahtası oldu. Müslümanları İslamiyet’ten uzaklaştırmak isteyen zihniyet başarısız oldu, ehli sünnet omurgasını, Müslümanları çökertmeyi amaçlayan din istismarcıları ise hezimete uğratıldı. Türk halkı istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır, bir kez daha adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demiştir.

15 Temmuz demokrasi şölenidir. İslamiyet’i Müslümanlar olarak yaşamalı ve yaşatmalıyız. Ülkemizin milli birlik ve beraberliği için istikrar ve huzur içinde her daim olmalıyız. Ecdadımızdan bize miras kalan, her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımızda kardeşçe yaşamalıyız, bizi yok etmek isteyen, bölmek, çökertmek isteyen vatan hainlerine fırsat vermemeliyiz. İslamiyet çizgisinde emin adımlarla ilerleyip, iman ışığıyla, Ehl-i Sünnet çerçevesinde dinimizi her halükarda yaşamalıyız. 15 Temmuz’da Şanlı Destanı yazan bu aziz milletin bir ferdi olmaktan ben de gurur duyuyorum, iftihar ediyorum.

Demokrasiye, milli iradeye, insan haklarına ve özgürlüklere saygılı tüm uluslararası kuruluşların ve bireylerin, milletimizin şanlı direnişine vereceği destek unutulmayacaktır. Bu vesileyle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini lanetliyor, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize de minnet ve şükran ve saygılarımı sunuyorum. Allah bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun. Cennetinde Peygamberimiz (S.A.V)’e komşu eylesin inşallah.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:03
  1. Nur Sultan Turhan
  2. 15 Temmuz 2016
  3. Savaş uçakları
  4. tanklar
  5. darbe girişimi
  6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  7. Türkiye Cumhuriyeti
  8. 28 Şubat irtica maskesi
  9. Din istismarı
  10. Peygamberimiz (S.A.V)
  11. Ehl-i Sünnet

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