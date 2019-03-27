"15 Temmuz, Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanettir"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ecdadımız Anadolu coğrafyasında altın harflerle nice büyük zaferler yazmıştır, Anadolu coğrafyasında maalesef nice ihanetlerle de karşılaşmıştır ama Türkiye'nin tarihini bilenler olarak, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün yapmaya kalktığı o ihanet, Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanettir, en kanlı ihanettir, en hain plandır." dedi.

Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Kurtulmuş, yerel seçimlere birkaç gün kaldığını hatırlatarak, 31 Mart'ın yerel seçim olmasına rağmen genel seçim hüviyeti kazandığını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin son 6 yılda önemli badireler atlattığına dikkat çekerek, 7 Şubat'ta MİT Müsteşarının FETÖ'cü polis ve savcılar tarafından ifadeye çağrıldığını, arkasından Gezi Parkı eylemleri, 17-25 Aralık ve 6-8 Ekim olaylarının geldiğini anlattı.

"Tam rahatladık" derken 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü savcıların yapamadıklarını bu sefer FETÖ'nün kul kölesi olan asker kılıklı eşkıyaların yapmaya çalıştığını aktaran Kurtulmuş, "Sizin paranızla, bu masum milletin, bu fukara milletin parasıyla alınan uçaklardan bombalar yağdırdılar. Helikopterlerle insanlara ateş açtılar, tanklarla insanların üstünden geçtiler, 251 kardeşimiz şehit oldu. O akşam meydanlarda, Gebze'nin meydanında da insanlar toplandı, 'Ya Allah bismillah' diyerek, bayrağına, vatanına, ezanına, dinine, mukaddesatına sahip çıktı, FETÖ'cü eşkıyayı bir gece içinde mağlup etti." diye konuştu.

- "20 sene, o gece için hesap yaptılar"

15 Temmuz gecesi milletin kol kola girerek direndiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O geceyi hiç unutmayacağız, çocuklarımıza hiç unutturmayacağız. Birileri Türkiye için kara bir tarihin başlangıcı olarak planladılar. Sanmayın ki, bir gece içinde operasyon oldu. Adım kadar eminim, belki 20 sene o gece için hesap yaptılar. Her şeyi hesapladılar, her şeyi kurguladılar, hatta 16 Temmuz sabahı medyada hangi haberlerin çıkacağını dahi hesap ettiler. Bir tek şeyi unuttular, hesap yapanların hesabının üstünde en hayırlı hesabı yapan Cenab-ı Allah'tır, onun hesabını unuttular. Bu milletin kahraman, cesaretli bir millet olduğunu unuttular, bu milletin başında Recep Tayyip Erdoğan denilen bir Cumhurbaşkanı, bir lider olduğunu unuttular."

Numan Kurtulmuş, "Ecdadımız Anadolu coğrafyasında altın harflerle nice büyük zaferler yazmıştır, Anadolu coğrafyasında maalesef nice ihanetlerle de karşılaşmıştır ama Türkiye'nin tarihini bilenler olarak, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün yapmaya kalktığı o ihanet, Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanettir, en kanlı ihanettir, en hain plandır. Bunları bozan bu aziz milletin bir ferdi olmaktan dolayı Allah'a hamd ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de beka meselesi vardır"

Kurtulmuş, yaşanan badirelerde bazı muhalefet partilerinin mensuplarının da bu olayların içinde olduğunu bildiklerini söyledi.

CHP'li milletvekillerinin duvara "Zulüm 1453'te başladı." yazanları Taksim Meydanına gidip tebrik ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parlamentodaki grup toplantısında "Gezi Parkı'nda Türkiye'nin geleceği için özgürlük mücadelesi veren gençleri gözlerinden öpüyorum." diye demeç verdiğini aktaran Kurtulmuş, "6-8 Ekim olayları, bakıyorsunuz dağın gölgesindeki partinin yönetim kurulu başkaldırı ilanları yapmış. Türkiye'den bahsediyoruz... Eğer Türkiye'de bu olaylar olduysa bizim de beka meselesinden bahsetmek milli görevimiz değil midir? Sanki bunlar olmadı, biz kafamızdan uyduruyoruz, Türkiye'de laf olsun, seçim kampanyasında slogan bulamadık da 'beka meselesi' diye bir şey söylüyoruz. Hayır, değil. Türkiye'de beka meselesi vardır ve de milli bekamızı korumak için el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Devlet felsefelerinde "beka"nın iki kademeli olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Birincisi barış zamanı... Barış zamanında beka; terinin son damlasına kadar millet için çalışmaktır. İkinci anlamı ise savaş zamanında, kanının son damlasına kadar bağımsızlık için, Türkiye'nin kurtuluşu için, ülke için, millet için mücadele etmektir. İşte Türkiye'yi son 6 yılda bir şekilde köşeye sıkıştırmak isteyenlerin, bir şekilde bu hareketleri yapmaya çalıştığını gördük." diye konuştu.

(Sürecek)