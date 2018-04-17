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15 Temmuz'a ilişkin İstanbul'daki ana davada 'müebbet' kararı

15 Temmuz darbe kalkışmasında İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

17 Nisan 2018 Salı 14:37
15 Temmuz'a ilişkin İstanbul'daki ana davada 'müebbet' kararı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana davada karar verildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:37
  1. İstanbul
  2. 15 temmuz

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  • tuğrultuğrul4 sa önce
    Maral niye yok içlerinde ? parti kurdu işi yırttı mı yani !
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