15 Temmuz'a ilişkin İstanbul'daki ana davada 'müebbet' kararı
15 Temmuz darbe kalkışmasında İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı17 Nisan 2018 Salı 14:37
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana davada karar verildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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